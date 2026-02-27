Dani Martínez deja en shock a Pablo Motos en 'El Hormiguero': "Un día presenté borracho 'Tonterías las justas"

Dani Martínez es uno de los rostros más queridos del entretenimiento en España. Humorista, presentador y actor leonés, destaca por su asombrosa capacidad para imitar cientos de voces y su carisma en programas como Martínez y Hermanos o Tonterías las justas.

Este jueves, 26 de febrero, el cómico visitó El Hormiguero para presentar su nuevo espectáculo, Remember, un show en el que el leonés viaja al futuro desde una mirada nostálgica.

Pero más allá de sus nuevos proyectos, la entrevista dejó una anécdota que desató las risas en plató. El humorista recordó su etapa en programas como Tonterías las justas y Otra Movida, ambos producidos por 7yAcción, la productora de Pablo Motos y Jorge Salvador.

Pablo Motos y Dani Martínez en 'El Hormiguero' Atresmedia

"Me he enterado hoy que hicisteis un programa borrachos", soltó Pablo Motos en medio de la entrevista. Dani reaccionó entre risas: "Vamos a ver, Pablo. Si lo dices así con esa cara y esa frialdad da a entender que fue algo malo".

Según relataron en el programa, los viernes que no había emisión de El Hormiguero, Florentino Fernández organizaba comidas para el equipo.

"Flo hacía arroces y paellas con vuestro dinero", bromeó Martínez. "Decía 'que todo el equipo venga a comer', pero los que pagábamos éramos Jorge y yo", corroboró el presentador de las hormigas.

La anécdota se remonta a uno de esos días. "En esa época bebía ron-cola y me eché una copilla en la comida. Cuando empezó el programa, pusieron un vídeo y fui a beber agua. De repente vi que había otra copa puesta de ron-cola", relataba el televisivo. Dani explicó que miró a Flo y este le guiñó el ojo con complicidad.

Con esa segunda copa, reconoce que ya iba "contentillo". Durante la sección de ranking de caídas y momentos absurdos, pensó: "Lo bueno es que aquí no se me va a notar".

Sin embargo, la historia no terminó ahí. "Cuando fui a la estantería a coger un corchopan vi otra copa puesta y Flo me hizo el mismo gesto".

El momento culminante llegó cuando Flo se puso un sombrero mexicano en pleno programa. A Martínez se le ocurrió golpearle con un flotador, pero el impacto fue directo a la cara.

Dani Martínez, Paula Garber, Anna Simonn, Romina Belluscio y Florentino Fernández en 'Tonterías las justas' Mediaset

Las gafas de Florentino salieron disparadas y empezó a sangrar por la nariz. "'¡Qué haces!', me dijo Flo. Y yo le respondí: 'Es tu culpa'", recordó entre carcajadas, imitando su tono de aquel día.

Una anécdota que refleja el ambiente distendido de aquella etapa televisiva y que, años después, sigue provocando risas tanto dentro como fuera del plató.