Cambios de programación en Antena 3 y Telecinco: 'Atrapa un millón' y 'Got Talent' descansan para huir de los Goya 2026

Antena 3 y Telecinco toman medidas para proteger a sus ofertas del sábado de los Goya 2026. Las cadenas principales de Atresmedia y Mediaset han anunciado cambios en su programación para este 28 de febrero, fecha elegida para la celebración de la gran fiesta del cine español.

La 40ª edición de los Premios Goya se emitirá en directo en La 1 de RTVE a partir de las 22:00 horas. Como viene ocurriendo en los últimos años, la cita supone todo un reclamo para la audiencia.

En 2025, por ejemplo, los galardones volvieron a crecer al marcar un 24,4% de share y reuniendo a 2,3 millones de espectadores de media en la pública.

Con Los domingos, Sirat o Maspalomas como las grandes favoritas, la gala estará presentada por el actor Luis Tosar y la cantante Rigoberta Bandini. Están confirmadas también las actuaciones musicales de Bad Gyal, Ana Mena, Dani Fernández, Belén Aguilera, La Casa Azul y la propia Rigoberta.

Por un lado, Antena 3 ha optado por dar descanso a Atrapa un millón. El concurso de Manel Fuentes descansará este sábado y, en su lugar, se ofrecerá una entrega repetida.

Se trata de una estrategia bien diferente a la del año pasado, cuando el canal decidió mantener el formato contra los Goya: la jugada le salió mal porque Atrapa un millón marcó su peor resultado de la temporada con un 7,2%.

La táctica resulta lógica, puesto que Antena 3 tiene en sus manos el mes de febrero y no tendría sentido gastar una bala de Atrapa un millón en una noche acaparada por la fiesta del cine español.

Refrito de 'Got Talent'

Mismo plan tiene Telecinco. La cadena de Fuencarral desveló primero sus cartas anunciando la retirada temporal de Got Talent en su programación.

Telecinco ha optado por dar descanso al programa presentado por Santi Millán. En su lugar, emitirá un refrito con los mejores momentos de la edición en emisión, la undécima, y que llevará por título Very Best. La octava gala, por lo tanto, se emitirá el próximo sábado, 7 de marzo.

Hay que decir que, en 2025, la cadena optó por levantar Hay una cosa que te quiero decir. No sucedió lo mismo hace dos años, cuando Telecinco sí mantuvo Bailando por las estrellas.

Como Antena 3, Telecinco prefiere no gastar un cartucho de forma innecesaria en el último día de febrero, un mes que vuelve a ser aciago para la cadena porque será el peor febrero de toda la historia con un discreto 8,8%.

Carlos Latre, Lorena Castell, Paula Echevarría y Risto Mejide en 'Got Talent'.

Lo cierto es que las audiencias del talent que cuenta con Risto Mejide, Paula Echevarría, Carlos Latre y Lorena Castell en su jurado no están siendo para nada positivas. Got Talent se encuentra en unidígito, en torno al 8-9%, y no ha podido liderar ningún sábado, ni contra La ruleta de la suerte noche ni contra Atrapa un millón.

El programa de Fremantle muestra así evidentes signos de desgaste tras once ediciones en Telecinco. Esta, además, será la última vez que el público podrá ver a Risto en su faceta como jurado. "El dardo de la palabra se lo quiero dedicar a los poderosos, no a los débiles", reconocía en declaraciones para EL ESPAÑOL.