Adiós a Ylenia Padilla: se despeja el futuro de la polémica colaboradora en 'La cárcel de los Gemelos'

Giro inesperado en el universo reality: La cárcel de los Gemelos sufre la mayor baja de su casting inicial. Ylenia Padilla se cae definitivamente.

La polémica colaboradora de televisión había sido confirmada como una de las participantes de este nuevo reality de YouTube y, finalmente, ha optado por no concursar.

Zona Gemelos confirmó a la concursante a través de una 'rueda de prensa', donde su gran amigo Labrador hizo el anuncio en pleno directo. Ahora, varias semanas después de aquella comunicación y tras numerosas especulaciones, la artista se cae del formato.

Ha sido la propia Ylenia quien ha comunicado, a través de una nueva cuenta de Instagram, la baja anticipada de este proyecto liderado por Carlos y Daniel Ramos, los famosos gemelos.

No es la primera vez que un concursante de estas características se cae del casting de un formato liderado por los Gemelos. Ya ocurrió hace unos meses con Bea La Legionaria, Aramís Fuster o Aída Nízar, aunque esta última ha renegociado su caché y sí formará parte de La cárcel de los Gemelos.

Ylenia Padilla en 'Mujeres, hombres y viceversa'.

El formato tiene previsto su estreno el próximo mes de marzo y se emitirá a través del canal de los hermanos en YouTube, aunque todavía no está cerrado definitivamente el número de participantes que formarán parte de este nuevo proyecto.

En dicho comunicado, la televisiva ha confirmado que no estará en el reality. "Hola a todos, muchísimas gracias por tantísimos mensajes de apoyo. Un placer teneros por aquí. Os dejo este pequeño comunicado para aclarar que, por motivos personales de fuerza mayor, finalmente no formaré parte del proyecto La cárcel de los Gemelos", ha comenzado diciendo.

"Desde el martes quedó confirmada mi decisión de no seguir adelante, pero hemos esperado dos días para comunicároslo", ha añadido, dejando claro que no es el mejor momento para entrar en un reality de esas características.

Por otro lado, ha querido agradecer la oportunidad: "Agradezco a Carlos y Dani tanto el interés como la oportunidad. Los amo y les deseo lo mejor en esta etapa a todo el equipo y al resto de participantes. Espero que entendáis mi decisión y que sigáis acompañándome en esta nueva era", ha zanjado.

Ylenia no irá a la cárcel de los famosos pic.twitter.com/AGRLerKJiW — Alexsinos (@alexsinos) February 26, 2026

De haberse producido, la participación de Padilla habría supuesto la reaparición televisiva de Ylenia tras años alejada de la pequeña pantalla.

La televisiva se dio a conocer en Gandía Shore, donde se convirtió en una de las concursantes estrella, un formato creado por MTV que la acercó al público español.

De ahí dio el salto a la televisión nacional con Mujeres y Hombres y Viceversa, Gran Hermano VIP y Gran Hermano Dúo, espacios donde logró ganarse el cariño del público y crear una fiel legión de seguidores.

Sin embargo, una mala decisión durante la pandemia y unos comentarios desafortunados en un directo de Instagram la llevaron a retirarse de la vida pública. Desde entonces, no se había sabido nada de ella hasta este jueves, 26 de febrero.

La noticia de su baja en La cárcel de los Gemelos pone de relieve cómo los realities de Internet apuestan por nombres potentes de las redes sociales para impulsar la promoción de sus formatos. Eso sí, habría sido toda una fantasía ver a Ylenia Padilla de vuelta.