Ya es oficial: Telecinco confirma la fecha exacta del inicio de 'Supervivientes 2026' tras el final de 'GH DÚO'

Telecinco ya ha desvelado cuándo arrancará Supervivientes 2026. El reality de Cuarzo arrancará el próximo jueves, 5 de marzo, a las 21:45, con una gala conducida por Jorge Javier desde Madrid y con la debutante María Lamela en Honduras.

La joya de la corona de Mediaset tomará el relevo de GH Dúo, cuya final se celebrará el martes, 3 de marzo, tras proclamar a sus finalistas en la gala de este mismo jueves.

De este modo, la cadena cierra una etapa de transición antes de dar paso a su formato estrella, que previsiblemente se alargará hasta junio, mes en el que arranca el Mundial de fútbol.

Una semana para poner rumbo a Honduras. El jueves a las 21:45h en @telecincoes GRAN ESTRENO de S|V 2026 pic.twitter.com/qIVhgw6mNv — Mediaset España (@mediasetcom) February 26, 2026

Lo cierto es que GH DÚO ha salvado los muebles tras el inesperado batacazo de GH 20, que tuvo que acelerar su final, convirtiéndose en la edición más corta de su historia, al promediar un 8,5% de share.

La edición ha confirmado que la marca sigue viva, con datos que, aunque no han sido para tirar cohetes, sí les ha valido para liderar en la noche de los jueves. Y esto ha sido gracias a la irrupción de figuras como Cristina Piaget, una desconocida para el público hasta entonces, o la vuelta de Carlos Lozano.

Gloria Camila y Jessica en 'Supervivientes'. Mediaset España

Supervivientes 2026 competirá contra Al margen de todo, el nuevo programa de Dani Rovira en La 1, y la serie Perdiendo el juicio de Antena 3, además de Horizonte en Cuatro y El Taquillazo en La Sexta.

Concursantes confirmados

Por el momento, Telecinco ha confirmado como concursantes a Gabriela Guillén, Alberto Ávila, Claudia Chacón, Álex de la Croix, Paola Olmedo, Alba Paul, Maica Benedicto, Ivonne Reyes, Marisa Jara, Gerard Arias, Aratz Lakuntza, Toni Elías, Jaime Astrain e Ingrid Betancor, como avanzó BLUPER en exclusiva.

La lista de robinsones se terminará de conocer el día del estreno, coincidiendo con el tradicional salto desde el helicóptero. Cabe decir que será este domingo cuando los concursantes acudan al aeropuerto de Barajas para poner rumbo a Honduras.

Supervivientes 2026 contará con hasta tres galas semanales. Como se decía líneas más arriba, Jorge Javier Vázquez liderará las galas principales de los jueves; Sandra Barneda los debates dominicales y Ion Aramendi entra en escena en sustitución de Carlos Sobera.

María Lamela será la encargada de narrar las pruebas y transmitir la emoción desde Honduras.

El programa está obligado a tirar del carro de Telecinco, que continúa en una situación difícil en materia de audiencias. Pese a todos los estrenos en estas primeras semanas de 2026, el esfuerzo ha sido en vano porque la cadena cerrará su peor febrero de la historia.