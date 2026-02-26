Natalia Sánchez: "Sigo sintiendo vértigo con 'Sueños de libertad', pero te acostumbras. Mi trabajo es como otro cualquiera"

Antena 3 se la jugó cuando decidió bajar la persiana de Amar es para siempre, una ficción histórica que ha acompañado a los espectadores durante las últimas dos décadas si tenemos en cuenta también su periplo en TVE como Amar en tiempos revueltos.

La cadena volvió a apostar por Diagonal TV, productora de Amar, para crear una nueva historia protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay, Nancho Novo, Juanjo Puigcorbé y Alain Hernández. Y la jugada le ha salido francamente bien.

Tras estrenarse por todo lo alto en prime time, Sueños de libertad se ha asentado en la sobremesa de Antena 3. Dos años después, no hay quien tosa a la ficción diaria, que cerrará febrero como su mejor mes histórico en share con un 14,6%.

Los datos, además, la avalan como la serie más vista de la televisión en nuestro país. La clave es el trabajo. No hay más. Un trabajo que lleva en silencio Natalia Sánchez. Madrugones, horas y horas de estudio, de repaso... Un pico y pala constante que tiene su recompensa.

"Me levanto a las 5 de la mañana y me pongo a repasar las secuencias que me toquen en el día", reconoce Natalia Sánchez a EL ESPAÑOL.

Natalia Sánchez da vida a Begoña en 'Sueños de libertad'. Atresmedia

La actriz, madre de dos hijos, asegura que intenta dejarse el estudio de los guiones para el fin de semana porque, cuando llega a casa, en torno a las 6 o 7 de la tarde, es tiempo que dedica a sus pequeños.

Un tiempo muy necesario también para desconectar mentalmente de las tramas de Begoña, su personaje, a la que el público la ha visto desde sufrir maltrato hasta la difícil situación de salud de su hijo.

"Me ha costado mucho poder desconectar. El cuerpo no sabe distinguir entre la verdad y la ficción", confiesa una humilde Natalia: "Sigo sintiendo vértigo con Sueños de libertad, pero te acostumbras. Mi trabajo es como otro cualquiera".

¿Cómo recuerdas la primera vez que te hablaron de la serie?

La primera vez que me hablaron de Sueños de libertad fue en el casting. Me encantó la trama que tenía que hacer, una secuencia con los personajes de María [Roser Tapias] y Andrés [Dani Tatay]. Me gustó tanto que, a pesar de ser tantas páginas, recuerdo memorizarlas muy rápido. Eso pasa cuando el texto funciona.

Y finalmente te eligieron para ser la protagonista.

Sí, hice la prueba y me olvidé, como siempre porque es un casting y ya está. Cuando me llamaron me hizo mucha, mucha ilusión, aunque también me dio vértigo de saber a lo que nos enfrentábamos, porque cuando empecé a leer los guiones me pareció a cada cual mejor. Y dos años más tarde, aquí estamos.

¿Sentías esa presión o responsabilidad de saber que Sueños de libertad iba a ocupar el hueco de Amar es para siempre?

El vértigo se sigue sintiendo, pero te acostumbras. Piensa que nosotros estamos en el trabajo de oficio en el rodaje. Tienes que pegarte madrugones, estudiar... Luego lo ves por la calle, porque hay una acogida maravillosa y notas el calorcito de la gente. Pero tú sigues trabajando en el día a día. Lo nuestro es un trabajo de oficio que tiene una repercusión a nivel mediático. Es como otro trabajo cualquiera.

Las series diarias se graban a un ritmo frenético, y los rodajes casi van pegados a la emisión. ¿Cuáles son tus rutinas? ¿A qué hora te suena el despertador? ¿Cuándo estudias?

Me levanto a las cinco de la mañana, algún sábado cinco y media. A esa hora hago un pequeño repaso de las secuencias que me toquen, y el estudio lo dejo para los fines de semana. Tengo peques y no me puedo permitir ir día a día, como hacen otros compañeros que cuando llegan a casa se ponen por la tarde.

Después de repasar, hago lo que tenga que hacer de la vida en general, colegio, médicos... lo que es organizar la intendencia familiar. Luego me voy a trabajar hasta las 5 y media, 6 o 7, depende. Ya a la vuelta intento estar con los niños y no tocar el guion hasta el día siguiente e intento que no me quite más tiempo de la vida familiar.

Natalia Sánchez en el photocall de la nueva temporada de 'Sueños de libertad'. Atresmedia

Necesitarás unas cuantas dosis de café entonces.

No, no te creas. Me suelo levantar con las pilas bien ya puestas. Este ritmo no permite dormirte en ningún momento.

¿Ha servido el personaje de Begoña para madurar más como actriz?

Todos los personajes te van consolidando porque cada uno te va haciendo un huequecito. He hecho muchos desde Los Serrano y un papel me ha ido llevando a otro. Vas haciendo currículum, la productora queda contenta y te vuelven a llamar. No solamente es que te imaginen para un personaje.

De hecho, Sueños de libertad llegó gracias a eso, porque había hecho antes Regreso a las Sabinas con Diagonal, y anteriormente Los herederos de la tierra. Son pequeños escalones que vas subiendo o bajando, pero que van construyendo tu carrera.

Begoña es una persona muy sufridora en un contexto de presión constante en la España de los 50. ¿Desconectas de todo lo que le pasa al personaje o te lo acabas llevando a casa?

Ahora ya me cuesta menos desconectar. Ha habido tramas muy difíciles que me han tocado hacer que me las he llevado a casa: cuando Juan [su hijo en la ficción que nació prematuro] se ha puesto malo y no sabíamos si sobrevivía o no.

Me ha costado mucho, porque, al final, te pones en esa tesitura de verdad, intentar trabajar con la máxima verdad y, por lo tanto, el cuerpo no sabe distinguir entre la verdad y la ficción y agota un poco mentalmente. Por suerte, intentamos trabajar con mucho humor, con muy buen ambiente laboral y eso ayuda muchísimo.

Y como mi chico se dedica a lo mismo, sabemos desconectar. Cuando tienes niños no te puedes llevar a casa porque realmente no te dejan. Ellos ya son tu nuevo trabajo.

Natalia Sánchez y Oriol Tarrasón en 'Sueños de libertad'. Atresmedia

¿Crees que las series diarias estaban infravaloradas y que series como Sueños de libertad le han dado el sitio que se merecen?

Eso es. Cada vez más se está poniendo en valor, y a los datos me remito. Estamos haciendo unas audiencias increíbles y está gustando muchísimo. Esta serie no solo se ve en abierto, sino que se la descarga de Atresplayer y se ve en el metro o en el descanso del trabajo.

Eso es un salto exponencial para las series diarias de antes. Hoy día tienes más medios y el público está muy entrenado. O le das algo bueno, o no le vas a enganchar, porque hay mucha oferta. Lo que intentan es no dejarles que se vayan a otro canal y dar el máximo para que lo disfruten.

¿Tienes más proyectos en mente?

De momento estoy con Sueños de libertad, y no me da para mucho más. Solo cositas que supongan poco tiempo. Esta serie merece toda mi atención y no puede ser de otra forma.

"Me gusta 'El desafío' pero, de momento, me quedo en la ficción. Me gusta entretener desde personajes ficticios"

¿A ti te gustaría participar en un talent al estilo Tu cara me suena o El desafío?

Para eso hay que tener muchísimo talento. Yo soy muy exigente conmigo misma y me gustaría hacerlo lo mejor que pudiera y disfrutar del proceso. Yo canto, bailo y toco instrumentos, soy bastante activa. El desafío me gusta el programa, pero creo que, de momento, me quedo en la ficción. Me gusta entretener desde personajes ficticios.

Hace unos meses Fran Perea ponía sobre la mesa el reencuentro de Los Serrano. ¿Cómo se encuentra ese proyecto?

Respuesta corta: está todo igual. Yo estoy abierta y dispuesta a lo que sea, pero está igual que en octubre.

Los protagonistas de 'Los Serrano'. De izquierda a derecha: Jorge Jurado, Julia Gutiérrez Caba, Fran Perea, Natalia Sánchez, Verónica Sánchez, Víctor Elías, Antonio Resines, Belén Rueda y Jesús Bonilla.

Si fuese guionista y pudieses escribir ese revival, ¿en qué punto te gustaría que estuviera Teté 20 años después?

A mí me encantaría, es algo precioso. Habría que saber si se jugaría al día después del sueño y que no hubiera pasado nada, o al previo y dejarlo en auge. A mí me gustaría que Teté hubiera acabado con Guille [Víctor Elías] y tuvieran una familia.

Igual esa idea es buena como posible spin off...

No lo sé. Todo lo que sea continuar algo en la vida que te ha gustado es bonito. Guardamos súper buen recuerdo. Poder volver a trabajar con Víctor, con Fran, con Resi [Antonio Resines], Belén [Rueda]... Ojalá.