Dani Rovira, presentador, 45 años: "Empecé a correr a los 30, a afrontar los 10 kilómetros cada vez con más comodidad"

Aunque siempre se ha considerado una persona deportista, a los 30 años, Dani Rovira encontró en el running una tabla de salvación. Era el momento en que empezaba a acaparar el foco mediático y correr le ayudaba a desconectar.

Lo que empezó como un modo de despejar la mente terminó convirtiéndose en una rutina casi tan imprescindible como subir a un escenario.

En aquella “crisis de los 30”, cuando el éxito comenzaba a llamar a la puerta, calzarse unas zapatillas y salir a correr era su manera de ordenar ideas.

"Empecé a correr de manera más habitual y, digamos, disciplinada. Afrontando cada vez, de manera más cómoda, la distancia de 10.000 metros en cada entrenamiento y en las maravillosas carreras populares", explicó para el portal Calella.net en 2016.

Ese año, Rovira se preparó el Ironman 70.3, una exigente prueba física consistente en 1,9 kilómetros de natación, 90 kilómetros de ciclismo y 21 kilómetros de carrera a pie.

Dani Rovira en el Festival de Málaga. Álex Zea

Dani participó en este reto para coger fondo para el rodaje de la película 100 metros, donde dio vida a Ramón Arroyo, una persona con esclerosis múltiple que superaba sus límites completando esta prueba.

Ni siquiera el cáncer le frenó en 2020. Tras superar un linfoma de Hodgkin, retomó el running poco a poco, algo que le hizo "sufrir y disfrutar a partes iguales".

Hoy en día corre, entrena fuerza y hasta boxea, y presume de estar incluso más fuerte que antes de la enfermedad. Además, sigue una alimentación vegana.

Así es 'Al margen de todo'

En su faceta televisiva, Dani Rovira vuelve este jueves a La 1 como presentador de Al margen de todo, un espacio de humor semanal producido por El Terrat (The Mediapro Studio).

Rovira desplegará su faceta como cómico, conversador y showman en encuentros con invitados de perfiles diversos conocidos y anónimos.

Dani Rovira, en la presentación de 'Al margen de todo'. RTVE

Con ellos, compartirá conversación, improvisación y momentos inesperados desde la cercanía, la naturalidad y el humor que nace de la espontaneidad.

El programa contará con la participación de colaboradores como Albert Pla, que aportarán miradas personales y un humor atemporal alejado del ruido de la actualidad.

Incluirá también la sección de Daniel Fez como reportero, que recorrerá distintos puntos del país en busca de historias y personajes singulares que viven "al margen de todo", ofreciendo una aproximación desenfadada y humana a realidades curiosas y sorprendentes.

Además, la actriz cómica Mónica Pérez será la protagonista de la sección Tías de cine, en la que interpretará a grandes divas de Hollywood.

Se trata de una parodia del espacio de La 2 Días de cine que dará la oportunidad a Dani Rovira de entrevistar cada día a estrellas como Marilyn Monroe, Julia Roberts, Nicole Kidman, Audrey Hepburn o Angelina Jolie.