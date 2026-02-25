Cambios en las tardes de La 1: así afectarán a las emisiones de 'Valle Salvaje' y 'La Promesa' este jueves y este viernes

Fotogramas de capítulos de 'Valle Salvaje' y 'La Promesa' de esta semana. RTVE

El tándem que forman Valle Salvaje y La Promesa en las tardes de La 1 se ha convertido en uno de los grandes aciertos de una Televisión Española que vive un momento de estado de gracia.

Es habitual que las cadenas, cuando las tramas de sus series diarias abordan un suceso crucial, cambien su estrategia de emisión. ¿El objetivo? Aumentar la expectación al máximo y que quede plasmado en el dato de audiencia.

Ya pasó con la muerte de Jana en La Promesa, cuando la pública decidió ofrecer el desenlace fatal en horario de máxima audiencia.

Y la jugada no le salió nada mal a la Corporación: la ficción marcó un 17,3% de cuota de pantalla, con más de 1,5 millones de espectadores la noche del 19 de marzo de 2025.

Pues, bien, aunque TVE en este caso no vaya a desplazar la tira diaria al prime time, tratará de que "el capítulo decisivo" de Valle Salvaje luzca lo máximo posible en el horario vespertino y suponga un dolor de cabeza para sus competidores.

Fotograma de 'Valle Salvaje' en uno de sus capítulos cruciales. RTVE

Valle Salvaje extiende ligeramente su duración en la tarde de este jueves, 27 de febrero, algo que afectará a la emisión posterior. Es decir, aLa Promesa.

Después de que en el episodio de este miércoles se acentúe el delicado estado de salud de Ariadna, el jueves la historia vivirá su punto álgido en un capítulo que arrancará a las 17:45 horas, un poco más tarde, y acabará a las 19:05 horas.

Así, Directo al grano durará 10 minutos más y el capítulo 784 de La Promesa recortará su extensión de forma considerable, finalizando a las 19:30 horas. A continuación, Malas lenguas y Aquí la tierra se ofrecerán en su horario habitual.

El viernes, Valle Salvaje recupera su duración habitual y La Promesa emite los minutos restantes del episodio del día anterior.

Horario de las series de la tarde de La 1 este jueves y viernes

Jueves

De 17:45 a 19:05 horas: capítulo 363 de Valle Salvaje

De 19:05 a 19:30 horas: capítulo 784 de La Promesa

Viernes

De 17:50 a 18:55 horas: capítulo 364 de Valle Salvaje

De 18:55 a 19:25 horas: segunda parte del capítulo 784 de La Promesa.

La desgracia acecha en 'Valle Salvaje'

Tras romper aguas en su esperada boda con Rafael, Adriana afronta un complicado parto que pondrá su salud y la de su bebé a prueba. Además, la llegada de un enigmático personaje pondrá en jaque a la familia Gálvez de Aguirre.

Ajenos a su destino en estas próximas semanas, Rafael y Adriana consiguieron sellar su amor ante el altar en una gran boda que entusiasmó a los fieles seguidores de la ficción diaria.