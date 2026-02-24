Samantha Vallejo-Nágera, alto y claro sobre 'MasterChef': "Estaba encorsetada y bostezaba mucho. Ahora voy a tener más libertad"
La chef ha concedido una entrevista este martes, 24 de abril, en el pódcast 'A solas con', de Vicky Martín Berrocal.
Más información: Samantha Vallejo-Nágera, sobre su adiós a 'MasterChef': "Era el momento para dejarlo. Ahora quiero nuevos proyectos"
Samantha Vallejo-Nágera dijo adiós a MasterChef tras 13 años ligada al formato el pasado 11 de enero. Eso sí, su marcha del talent culinario no impidió que siguiera vinculada a la pública.
La chef ha formado parte de la primera edición de DecoMasters, el programa de decoración e interiorismo que se emite cada lunes en La 1. Sobre ello ha puesto el foco en su entrevista con Vicky Martín Berrocal este martes, 24 de febrero.
"Estoy bien, me siento muy libre y contenta. He estado 13 años en una etapa maravillosa, pero de mucho trabajo. 'MasterChef' ha sido un formato maravilloso, 13 años de mi vida 'a full', y ahora voy a recoger lo que he sembrado, voy a tener más libertad para elegir lo que quiero hacer", ha comentado Samantha en A solas con.
En este sentido, Vallejo-Nágera ha confirmado que quiere seguir ligada a la televisión y que maneja varias propuestas: "Es una época que se ha cerrado, todo está bien. Al principio no sabía si atreverme, pero cuando ellos han empezado a grabar, he sentido que la vida seguía".
La hermana de Colate ha confirmado que "me han llamado de todo tipo de productoras y programas y estoy escuchando ofertas para pensar qué hago".
Samantha tiene bien claro que la televisión no ha acabado para ella "Quiero hacer de todo, quiero pasármelo bien. Me da igual ser actriz, cantar, bailar, cocinar, ser jurado de lo que haga falta", ha afirmado ante Vicky Martín Berrocal.
Poco más de un mes atrás, la madrileña dijo adiós a MasterChef tras más de una década al frente. Una salida que no ha estado exenta de polémica, tal y como ella misma ha recordado en la charla con la diseñadora.
"Las etapas se acaban. Yo soy hiperactiva, el formato lo he hecho 13 años, me ha costado muchísimo y ya está. Siendo concursante en 'Decomasters' me he dado cuenta de lo que me costaba hacer 'MasterChef'. He disfrutado muchísimo más 'Decomasters'", ha relatado, alto y claro, Samantha.
Y ha añadido al respecto: "Tengo mucha energía y 'MasterChef' me costaba, bostezaba mucho en el programa. Soy hiperactiva diagnosticada, tengo déficit de atención, altas capacidades… Estaba encorsetada porque estaba de pie, parada, quieta, mirando al frente, con los tacones puestos".
A lo largo de la entrevista, Vallejo-Nágera ha remarcado que ha construido su carrera a base de esfuerzo y que nunca ha gozado de grandes privilegios: "Tengo un apellido compuesto y todo lo que quieras, pero somos gente trabajadora. Ni ricos ni herederos, gente normal. Yo he trabajado siempre. En Londres, era au pair en una casa y me encantaba, me lo pasaba bomba. En Estados Unidos, en Nueva York, fui au pair en casa del cantante de Talking Heads".
La chef también ha abierto su corazón en su visita al pódcast de Vicky y ha explicado cómo uno de sus mejores amigos acabó convirtiéndose en el amor de su vida.
"Tenía una casa monísima, enfrente de una iglesia, y veía las bodas comiendo pipas. Pensaba 'bueno, yo no me casaré, no pasa nada'. He tenido muchos amigos siempre, pero no he sido demasiado de ligoteo. He tenido mis novietes y tal, pero… Hasta que, a los 32, apareció el hombre de mi vida. Al día siguiente me dijo 'tú y yo nos vamos a casar'. Y nos casamos a los seis meses", ha señalado Samantha.
La que fuera cuñada de Paulina Rubio también ha explicado como afrontó que su hijo Roscón tuviera síndrome de Down: "La habitación del hospital parecía un tanatorio en vez de un paritorio. Lo ves como un drama, te llevas un susto… La gente venía a darnos el pésame, no la enhorabuena".
Y ha matizado: "Tardé 15 días en asimilarlo. Tuve un proceso un poco de rechazo, que es algo muy normal. Mi hijo se quedó en el hospital cuando nació porque tenía la bilirrubina alta y yo me fui a mi casa. Yo estaba encantada en mi casa, pensando 'uy, la bilirrubina, que se quede allí'. Es muy heavy, pero quiero que las mamás sepan que no pasa nada, que son cosas normales".
Sus declaraciones en 'El Hormiguero'
A pesar de que hace apenas un mes que se marchó de MasterChef, lo cierto es que no es la primera vez que Samantha Vallejo-Nágera se abre sobre su salida del talent culinario.
El pasado 12 de febrero. se sentó en El Hormiguero. "Ha sido una etapa maravillosa en mi vida. Trece años con Pepe y Jordi descubriendo España… el cariño de la gente ha sido increíble, pero se ha acabado", confesó ante Pablo Motos.