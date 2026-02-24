Ricardo Arroyo, Vicente de 'La que se avecina', ingresado en una clínica por estrés: "He tenido 20 caídas por la calle"

Duro revés de salud el que atraviesa el actor Ricardo Arroyo, conocido por dar vida a Vicente Maroto en La que se avecina. El actor lleva dos años ingresado en una clínica para recuperarse del estrés.

Ricardo, según ha informado El tiempo justo en la tarde de este martes, 24 de febrero, no pudo lidiar con la rutina del día a día. "Me pudo el estrés. Llegó un momento que dije: hasta aquí", ha empezado diciendo el intérprete en una llamada telefónica con el programa.

"Fui de urgencias y de una clínica pasé a otra, y luego a otra", ha añadido Arroyo. Una situación de la que ahora se han cumplido dos años y que ha marcado el rumbo de su vida.

Ricardo Arroyo, en una foto promocional de 'La que se avecina'. Mediaset España

Por el momento, el mítico Vicente Maroto debe permanecer ingresado en el establecimiento sanitario. "Para recuperarme me falta tener memoria. Tengo que andar con cuidado los pasos para que no me maree", ha relatado, sincero, al respecto.

Y ha añadido: "He tenido casi 20 caídas por la calle. Esto me pasó por la prisa. El estar llegando a casa a las ocho o nueve de la noche, ponerte a cenar, ponerte a estudiar y levantarte al día siguiente a las seis de la mañana para ir a trabajar".

Ricardo Arroyo no se ha cortado y ha sido tajante tras ser preguntado por el apoyo de sus compañeros de profesión en este delicado trance de salud.

"Nadie se ha puesto en contacto conmigo. Cuando tienes popularidad o estás trabajando, eres la hostia; en cuanto desapareces del grupo, nadie se acuerda de ti", ha verbalizado. "Te sientes abandonado", ha matizado el intérprete durante su conversación con El tiempo justo.

Aunque ingresado, Ricardo anhela aún el mundo de la actuación. De hecho, ha afirmado tener claro que los directores de La que se avecina, Alberto y Laura Caballero, contarían con él para una nueva temporada.

Fue en diciembre de 2024 cuando Arroyo se despidió de La que se avecina tras más de una década vinculado a la serie de Telecinco. En aquel entonces, se aseveró que el actor quería disfrutar de su familia, priorizando a su pareja, hijas y amigos, tras años intensos de rodaje.

Su perfil de Instagram, sin embargo, permanece inactivo desde hace varios años. Fue en 2019 cuando compartió una publicación recordando una escena detrás de cámaras de la serie.

Ricardo Arroyo, en una imagen de sus redes sociales.

Desde entonces, y especialmente tras su salida del exitoso proyecto televisivo, se mantuvo en un bajo perfil público. No ha sido hasta este martes cuando ha trascendido el actual paradero de Ricardo Arroyo.

Su trayectoria

Ricardo Arroyo nació en Córdoba en 1950. Inició su carrera en el teatro musical y la revista, destacando en proyectos como Apasionada o Una noche de abrigo.

En 2006 estrenó en el Teatro La Latina La venganza de la Petra, dirigida por José Luis Moreno. Su perseverancia le permitió superar la dificultad de roles para actores maduros, forjando una sólida base teatral antes de saltar a la televisión.

El gran salto televisivo llegó con Aquí no hay quien viva, donde interpretó a Higinio Heredia en 19 episodios, pero su fama rebosó con La que se avecina, encarnando a Vicente Maroto en 184 episodios, un jubilado entrañable conocido como "el hombre cojín".