Un presunto 'therian' insulta gravemente a Pedro Sánchez en pleno directo antes de finalizar su entrevista

De la noche a la mañana, el fenómeno therian ha copado la televisión. Los programas intentan explicarles a los espectadores de qué trata esta curiosa ¿moda? de gente que se siente, a nivel psicológico, identificada con un animal.

Eso sí, estas personas son plenamente conscientes de que son físicamente humanos, si bien están haciendo quedadas en distintas ciudades españolas para presumir de sus atuendos de animal y comportarse como tal.

La concentración que se produjo en Barcelona este fin de semana incluso terminó en disturbios. Cuatro personas, tres de ellas menores de edad, fueron detenidas por los Mossos d'Esquadra por desorden público.

Este lunes por la tarde, el espacio Cinc Dies de IB3 entrevistó a Ismael, un supuesto therian que decidió aprovechar al altavoz televisivo para hablar de su experiencia y, de paso, insultar al presidente del Gobierno.

La conversación entre Toni Rigo y el entrevistado se desarrollaba con relativa normalidad. "No he mordido a nadie todavía", aseguraba el therian, que ocultaba su verdadera identidad con una máscara de lobo y unas gafas de sol negras.

De esta manera, el presentador de la televisión autonómica balear quiso saber: "¿Quieres decir que te ha apetecido morder a otros therians?".

Tras la respuesta afirmativa de Ismael, Rigo despedía al invitado y le agradecía su presencia en el formato vespertino. Pero, antes, el therian preguntó si podía lanzar un último mensaje a la audiencia de IB3.

El conductor le dio permiso, sin imaginar lo que pasaría a continuación. Ismael se levantó, se agarró sus partes íntimas y gritó: "Perro' Sánchez hijo de pu... ¡Dimisión!".

Por fortuna, desde el control de realización de Cinc Dies reaccionaron rápido. "¡Pero bueno!", exclamaba Toni Rigo, mientras el programa cortaba la conexión abruptamente.

Después de la sorpresa inicial, presentador y colaboradores profundizaban en el fenómeno therian. Hasta un tertuliano señalaba que iba a "morderse la lengua" sobre lo que realmente pensaba del invitado.

La entrevista a este hombre venía a colación del crecimiento del fenómeno en Baleares. Concretamente en Mallorca, en municipios como Petra o Manacor, donde se producen estas reuniones en las que los jóvenes imitan movimientos de los animales.