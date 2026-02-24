Muere Robert Carradine, el padre de Hillary Duff en 'Lizzie McGuire', a los 71 años

Triste pérdida en el mundo del séptimo arte y la pequeña pantalla. Robert Carradine, conocido por dar vida al padre de Lizzie McGuire en la exitosa serie de los 90, ha muerto a los 71 años tras una "valiente lucha" contra el trastorno bipolar.

La noticia de su trágico deceso ha sido confirmada este lunes, 23 de febrero, por su propia familia a través de un comunicado.

"Con profunda tristeza debemos compartir que nuestro amado padre, abuelo, tío y hermano Robert Carradine ha fallecido", comienza el escrito difundido por el entorno íntimo del intérprete.

Robert Carradine, from "Revenge of the Nerds" died Monday. He was 71.

According to a statement from his family, Carradine who'd long battled bipolar disorder — took his own life. pic.twitter.com/yxntTyZJlR — Amber Bradbury (@amber_brad47658) February 24, 2026

"En un mundo que puede parecer tan oscuro, Bobby siempre fue un faro de luz para todos los que lo rodeaban", continúa el comunicado, alabando la figura del reconocido actor.

La familia de Carradine se encuentra devastada por su repentina pérdida. Eso sí, a través del desgarrador escrito divulgado, quieren hacer honor a aquellas personas que luchan contra un trastorno bipolar.

"Esperamos que su experiencia pueda arrojar luz y animar a abordar el estigma asociado a las enfermedades mentales. En este momento, solicitamos privacidad para lamentar esta insondable pérdida. Agradecemos su comprensión y compasión", se lee en el comunicado.

Nacido el 24 de marzo de 1954, Carradine era el hijo menor del actor John Carradine y hermano de los actores David Carradine y Keith Carradine. Fue conocido por el gran público con el personaje de Sam McGuire, el padre de la serie Lizzie McGuire, protagonizado por Hilary Duff (38).

Debutó en la gran pantalla en 1972 junto a John Wayne en The Cowboys, un papel para el que su hermano David le animó y le convenció para acudir a la audición diciéndole que "tenía todo que ganar y nada que perder".

Posteriormente, apareció en la película ganadora del Oscar, Coming Home, dirigida por Hal Ashby y junto a Jane Fonda y Jon Voight. A esta actuación le siguió un papel menor en Mean Streets de Martin Scorsese en 1973.

El actor también participó en el western The Long Riders y el film Revenge of the Nerds.