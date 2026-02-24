El dardo de Ana Rosa a Sánchez tras su récord de audiencia: "Dentro de 45 años explicará qué secretos tenía en su móvil"

Ana Rosa Quintana pisa el acelerador en Telecinco. Su programa fue la oferta más competitiva de la cadena este lunes, 23 de febrero, tras marcar récord de audiencia. Su matinal firmó un 15% de cuota de pantalla, el mejor resultado de toda la temporada.

Se trata de un resultado muy destacable, teniendo en cuenta el mal momento por el que atraviesa el canal de Fuencarral. El programa de AR se situó cinco puntos por encima de la media de Telecinco este lunes (10,1%).

No obstante, hay que decir que es TVE quien manda en la franja. Lo hace con La hora de La 1 (21,7%) y Mañaneros (17,5%) en La 1. Por detrás se queda Espejo Público (10,9%) en Antena 3.

Tras desayunar con estos extraordinarios datos de audiencia, Ana Rosa ha vuelto a cargar contra Pedro Sánchez en su editorial. En esta ocasión, y a raíz de que el Gobierno vaya a desclasificar los documentos del golpe de Estado del 23-F 45 años después, la presentadora ha ironizado sobre los escándalos que rodean al presidente y que este no ha explicado.

"Dentro de 45 años, cuando Sánchez siga en el poder, porque ya ha anunciado que va a estar hasta 2027 y más allá, el Gobierno desclasificará los secretos oficiales de por qué dejó al pueblo saharaui tirado cediendo su soberanía en manos de Mohamed VI", ha empezado diciendo.

"Dentro de 45 años también desclasificará qué secretos había en el móvil del presidente cuando le espiaron durante 14 meses con el programa Pegasus".

"Durante la pandemia el Gobierno utilizó la confidencialidad para evitar publicar los nombres de los expertos que asesoraron en la desescalada del COVID-19, pero dentro de 45 años lo sabremos todo", ha dicho.

Ana Rosa Quintana y Pedro Sánchez.

"Dentro de 45 años también desclasificarán los papeles del Delcygate", ha continuado. "Cuando pase medio siglo sabremos si Zapatero obtuvo algún beneficio por el rescate de Plus Ultra y qué papel jugó Begoña Gómez en el rescate de Air Europa".

"Dentro de 45 años conoceremos las conversaciones entre Cerdán y Puigdemont para negociar el apoyo de Junts a la legislatura. Dentro de 45 años sabremos quién es el elefante blanco al que llamaban en los whatsapp de Koldo el UNO, Dios, o el amo".

"También sabremos si se negoció la semilibertad de etarras como Txeroki a cambio del apoyo del PNV", ha señalado para aseverar a continuación que "dentro de 45 años también saldrá a la luz la anatomía de un instante que dejó a España sin luz a causa de un apagón, sabremos si Interior conocía las prácticas del ex DAO de la Policía y sabremos qué cocía un exministro de Defensa como Bono en Dominicana".

Ana Rosa ha concluido diciendo que "El Gobierno ha infringido 1.200 veces la Ley de Transparencia escudándose en el 'secreto oficial', pero según Sánchez, la memoria no puede estar bajo llave".