Elena Rivera, alto y claro sobre el reencuentro de 'Cuéntame cómo pasó': "Te cargas un legado maravilloso"

La noticia saltaba hace unas semanas, por unas declaraciones de Ana Duato durante la premiere de una película. Cuéntame cómo pasó tendrá dos capítulos adicionales para celebrar el 25 aniversario de su estreno en Televisión Española.

Duato no pudo dar excesivos detalles, tan solo que se trataba de "dos capítulos en homenaje a los 25 años" de la serie producida por Grupo Ganga.

"Es un homenaje muy bonito, para los espectadores primero, y para todos nosotros", reconocía la intérprete en la presentación de La Fiera, película protagonizada por su hijo mayor, Miguel Bernardeau.

Se desconoce si se continuará de algún modo con la trama o una especie de reencuentro de los actores. Y tampoco existe una confirmación oficial por parte de la cadena pública.

Si bien Ana Duato se mostraba realmente ilusionada con el proyecto, otros rostros de la serie, como Elena Rivera, no estarían tan de acuerdo con que se produjese este 'revival'.

Así lo ha comentado la zaragozana al ser preguntada por el tema en ¡Vaya vaina!, el pódcast de Alfon de la Rocha y Dani Gordo. "Fíjate. Te diré que creo que revivir algo tan redondo, un final perfecto, es un poco cargarte el legado de la serie".

"Es como.. No lo toques. Te puedes cargar un legado maravilloso. No es tan fácil estar 20 años en el prime time. Es una serie que se ha ido reinventando", aplaude Elena, deshaciéndose en halagos hacia la última temporada.

"Fue emocionante y preciosa. Con un final que no hay mejor que ese, para mí", expone la actriz sobre la ficción en la que dio vida a Karina, que volvía para el cierre a finales de 2023.

Y los presentadores ponían como ejemplo Aída y vuelta. En el caso de la película de Aída, en palabras de su director, Paco León, se decidió no continuar con las tramas que ya se habían cerrado en 2014.

Es decir, en el largometraje se abordaría el rodaje de uno de los capítulos, con los actores haciendo de ellos mismos y no de sus personajes.

Éxito de 'Perdiendo el juicio'

Más allá de Cuéntame cómo pasó, la serie que la dio a conocer cuando apenas era una niña, Elena Rivera se ha convertido en una de las actrices más exitosas de nuestro país.

En este momento, Antena 3 está emitiendo la noche de los jueves Perdiendo el juicio, serie en la que interpreta a Amanda Torres, una abogada con Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC).

Disponible desde marzo de 2025 en Atresplayer, la ficción de Boomerang TV está teniendo buena acogida en abierto. El primer capítulo marcó un 12% y promedió 1.066.000 espectadores; el segundo, un 11,7% y cerca de 950.000 seguidores.