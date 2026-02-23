El dardo de Gemma Camacho a Tamara Gorro: "Yo estoy aquí gracias a mis estudios y tú por buscar pareja en televisión"

Tamara Gorro (39 años) y Cayetano Rivera (49) se han convertido en la pareja inesperada de la temporada. Una historia de amor que ha pasado de los viajes discretos a Dubái y Maldivas a sus planes de lo más naturales por España

La dupla ha disfrutado recientemente de una escapada de fin de semana a Sevilla, ciudad del torero, donde podrían haber aprovechado para que él la presentara a familiares y amigos y así ir introduciéndole aún más en su círculo.

Mientras la colaboradora se muestra ilusionada y ya habla en televisión de lo "maravilloso" que es el torero, su noviazgo ha reabierto el foco sobre otra mujer que sonó con fuerza en la vida sentimental de Cayetano en los últimos meses: la periodista Gemma Camacho.

La comunicadora mantuvo meses atrás un breve affaire con el diestro y se ha sentado de nuevo en el plató de El tiempo justo para dar su opinión sobre la relación de Cayetano y Tamara.

Tal y como ella ha contado ahora en el programa conducido por Joaquín Prat (50), hubo momentos de intimidad y complicidad con el torero, como cuando estuvieron juntos en Milán: "A mí me llama la atención que cuando estaba en Milán con él me dijo: 'Ay, tú no eres muy de fotografías'", ha explicado, confesando que le hace gracia ver ahora la gran cantidad de imágenes que publica Tamara.

Recuerda que entonces llegó a hacerle una foto con una calabaza que él subió a sus redes sociales, y que el torero llegó a decirle: "Nos la podríamos haber hecho los dos", una frase que, según ella, evidencia que no se escondían y que "lo están pasando bien", aunque insiste en que, por cómo se dio, no puede llamar "relación" a lo suyo, sino una amistad de entrar y salir que prefiere dejar en la intimidad: "Lo que hayamos disfrutado para nosotros se ha quedado; a mí su vida me importa un pimiento".

Sobre las palabras de Bea Jarrín, que sugirió en el plató de Fiesta que en noviembre Cayetano habría solapado las dos relaciones - la de Tamara y la de Gemma -, la periodista ha matizado con firmeza: "Eso es una realidad, tampoco hay que desmentirla", admitió, pero puntualizando que, en su caso, no lo vivió como una doble vida.

Tamara Gorro y Cayetano Rivera en su primera aparición pública. Gtres

Gemma ha explicado que, incluso cuando él estaba con María Cerqueira (42), le escribía y le mandaba mensajes porque siempre han mantenido una relación de amistad, aunque no llegaron a quedar cara a cara hasta después de su ruptura con la portuguesa.

En el plató, Alexia Rivas ha replicado lo que habría comentado Tamara Gorro en su círculo más cercano: que le ha parecido la primera intervención televisiva de Gemma "de oportunista" y que no entiende por qué la periodista habla de ella y no de Cayetano.

Según esta versión, Tamara recuerda que antes Gemma estaba "al otro lado" y ahora se sienta públicamente como colaboradora, aunque la influencer se lo tomaría con humor y sin intención de darle mayor importancia.

Por su parte, la colaboradora ha subrayado que se sienta en el formato de Cuatro como periodista, no como personaje: "La diferencia de ella y yo es que yo quiero seguir respetando a todas las mujeres, y que la guerra de pelear mujer contra mujer está pasada", ha afirmado, marcando distancias con una batalla de egos femeninos.

En la misma línea, Camacho ha puntualizado que la influencer ha contado su vida en televisión y que ella, en cambio, está donde está "por mis estudios", insistiendo en que ha rechazado participar en realities o formatos donde solo se hablaría de su intimidad porque no quiere exponerse de ese modo, y remarcando que, a su juicio, Tamara "se da a conocer en televisión para encontrar pareja y hablar de ella" y que "nunca ha estado al otro lado del periodismo, no es comunicadora".

Pese a las diferencias y a las pullas veladas, la colaboradora se ha mostrado conciliadora con el futuro de la relación entre Tamara y Cayetano, asegurando que no tiene intención de enquistarse en este triángulo y que no quiere convertirse en un personaje fijo de la historia.

De hecho, Camacho ha dicho que apuesta por ellos y que cree que lo suyo va a ser una relación duradera, en la que la influencer será "clave", hasta el punto de explicar que el torero tenía en mente irse de España por ciertos proyectos y que, sin embargo, habría decidido centrarse aquí precisamente por su nueva ilusión.