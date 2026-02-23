Confirmado: RTVE anuncia su programación especial para los Premios Goya de este sábado al emitir tres películas españolas

Rigoberta Bandini y Luis Tosar presentarán la edición número 40 de los Premios Goya este sábado en La 1 (22:00). GTRES

RTVE se vuelca con la edición número 40 de los Premios Goya, el gran evento de televisión con el que La 1 cierra febrero tras el Benidorm Fest hace dos semanas.

La gran fiesta del cine español se celebrará este sábado 28 desde el Auditori Forum CCIB de Barcelona, en una gala que estará presentada por Rigoberta Bandini y Luis Tosar.

No obstante, la cadena pública ha anunciado una programación especial en torno a los Goya, que englobará tarde y noche, bien entrada la madrugada cuando la gala llegue a su fin.

A las 15:55, tras la emisión del Telediario 1, La 1 emitirá Campeonex (2023), la secuela de Campeones dirigida por Javier Fesser y protagonizada por Javier Gutiérrez.

A continuación, sobre las 17:25, turno para la comedia: Thi Mai: rumbo a Vietnam (2017). Dirigida por Patricia Ferreira, cuenta en su elenco con Carmen Machi, Dani Rovira, Adriana Ozores y Aitana Sánchez-Gijón.

'Thi Mai: rumbo a Vietnam' con Adriana Ozores, Carmen Machi, Dani Roviera y Aitana Sánchez Gijón.

A las 19:25 dará comienzo la alfombra roja en La 1 y en RTVE Play con un directo que contará con Inés Hernand, Nuria Marín y Marina Rivers como presentadoras. Recogerán las impresiones de los nominados, así como analizarán los estilismos elegidos para la cita.

Tras la emisión de la segunda edición del Telediario, la ceremonia de los Premios Goya dará comienzo puntualmente a las 22:00 horas en La 1.

¡Disfruta de la fiesta del cine español! Calienta motores este sábado en @La1_tve para los #Goya2026:



🎞️ 15:55h, 'CampeoneX'.

🎞️ 17:25h, 'Thi Mai, rumbo a Vietnam'.

🎞️ 19:25h, 'Alfombra roja'.

🎞️ 22h, Gala 40ª edición Premios Goya.

🎞️ Y después, 'Cinco lobitos'. pic.twitter.com/uMCYwjdCW4 — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) February 23, 2026

Belén Aguilera, Bad Gyal, Dani Fernández, La Casa Azul, Ana Mena, Alba Molina, Ángeles Toledano y la propia Rigoberta Bandini ya están confirmados como los artistas que actuarán en la gala.

Y cuando esta llegue a su fin, La 1 continuará con su programación dedicada al cine emitiendo Cinco Lobitos (2022), película dirigida por Alauda Ruiz de Azúa con Laia Costa y Susi Sánchez.

Hay que recordar que los Goya 2025 registraron un 24,4% de share y reunieron de media 2.340.000 espectadores.

La ceremonia obtuvo su mejor resultado en los últimos cinco años, superando en nueve décimas a la edición anterior. Fue líder absoluto de la noche.

Películas favoritas

Entre las producciones más nominadas de los Premios Goya 2026 figuran Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, que lidera con 13 candidaturas; Sirat, de Oliver Laxe, con 11 menciones; y Maspalomas, dirigida por José Mari Goenaga y Aitor Arregi, que suma 9.

Les siguen La cena, con 8 nominaciones, así como Sorda, El cautivo y Los Tigres, todas con 7 cada una. Por su parte, Romería, de Carla Simón, obtiene 6 menciones. Muchas de estas películas ya están disponibles en diferentes plataformas digitales.