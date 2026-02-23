Álvaro Morte, actor, 51 años: "Intento mantener una rutina y comer saludable. Tampoco me obsesiono"

Álvaro Morte, a sus 51 años, ha convertido el cuidado físico y mental en una pieza clave de su vida, aunque siempre adaptado a los ritmos imprevisibles de la profesión de actor.

'El Profesor' de La casa de papel ha reconocido en varias entrevistas que, sin ofuscaciones, intenta mantener una rutina constante respecto al ejercicio físico y a la alimentación sana.

En sus entretanmientos, combina ejercicios de fuerza y trabajo funcional, en muchas ocasiones guiados por entrenadores personales. El andaluz escoge ejercicios que pueda replicar en hoteles o entre grabaciones.

Más que la perfección estética, Morte busca sentirse ágil y fuerte para afrontar personajes exigentes y largas jornadas de rodaje. Uno de sus ejercicios favoritos es el curl de bíceps con mancuernas, un ejercicio muy útil para que el brazo gane volumen.

En una charla con la revista Men's Health, hablaba de sus rutinas: "Intento hacer ejercicio, hay veces que no me da la vida por rodajes y se me pasan temporadas que no piso el gimnasio y me da mucha rabia".

Álvaro Morte bajo la cúpula del Palace nos habla de su papel de Adolfo Suárez y de las mujeres de su vida. Nieves Díaz.

"Pero sí que es verdad que, siempre que puedo, intento tener cierta rutina y comer de una forma no especialmente estricta, pero sí saludable. Tampoco me obsesiono, pero creo que es importante porque me sienta muy bien mentalmente estar bien corporalmente", señalaba Álvaro.

'Ser' Adolfo Suárez, su último proyecto

La última producción en la que el espectador ha podido ver a Álvaro Morte es Anatomía de un instante, miniserie de Movistar Plus+. En ella, Morte interpreta a Adolfo Suárez, el presidente del Gobierno en el momento del golpe de Estado del 23‑F.

Su papel se centra en mostrar a Suárez como una figura clave de la Transición, cuyo gesto de permanecer erguido en el Congreso mientras suenan los disparos simboliza su firmeza democrática.

La serie reconstruye la trayectoria profesional y personal de Adolfo: desde sus orígenes falangistas hasta convertirse en artífice del cambio a la democracia, poniendo el foco en sus dudas, su soledad política y el enorme peso de la responsabilidad histórica que carga sobre los hombros.

Este domingo, 22 de febrero, a modo de previa del 45 aniversario del 23-F, La 1 estrenó la serie en abierto y acertó de lleno: los cuatro capítulos promediaron un 15% de cuota de pantalla y reunieron a 1.346.000 espectadores.