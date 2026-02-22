Anthony Mackie (47), el nuevo Capitán América, sobre la gran mentira a los hijos: "El éxito se da y no se conquista"

Anthony Mackie, Sam Wilson en el UCM y actual Capitán América de Marvel, cree que estamos mintiendo a nuestros hijos sobre cómo escalar la cima y conseguir el éxito en la vida.

Según el artista, la sociedad contemporánea nos mete en la cabeza, desde que somos pequeños, que con esfuerzo y dedicación se puede conseguir cualquier cosa: y realmente no es así, según su juicio.

Su reflexión no llega al azar y no es casual: antes de convertirse en uno de los rostros más reconocibles de la cartelera gracias a su incorporación al ambicioso proyecto de Kevin Feige, Mackie tuvo que llamar a la puerta de decenas de estudios y estudiar y entrenar como una auténtica bestia.

Por ello, el antiguo Falcon de la Casa de las Ideas afirma que "les estamos mintiendo a nuestros hijos", tal y como señala en 'The Pivot Podcast': "El éxito se da y no se conquista", dando a entender que las cosas, a veces, también se logran por favoritismos.

Anthony Mackie rompe los esquemas: mucho esfuerzo no es sinónimo de éxito.

"El éxito se da y no se conquista"

Esforzarse para conseguir objetivos y alcanzar metas es necesario y el camino siempre conlleva aprendizaje y crecimiento, pero no en todos los casos se logra lo soñado y eso hace que muchos jóvenes se confundan.

Mackie sostiene que es importante marcar unas pautas para romper límites y obtener aquello que se anhela, pero la sociedad a veces puede dar reveses inesperados que hacen añicos cualquier sueño.

En otra entrevista para Inverse, el actor se sinceró totalmente desvelando que antes de convertirse en Falcon tuvo que pasar por un largo proceso de peticiones a Marvel sin recibir respuesta. De hecho, su idea original era ser Black Panther y entrenó muy duro físicamente, y todo acabó del revés.

"Había contactado mucho con Marvel para hablar de Pantera Negra. Les había escrito cartas. Intentaba encontrar la forma de que hicieran Black Panther. Y yo quería ser Black Panther porque de pequeño me encantaba Black Panther", comentaba.

No obstante, su camino le ha servido para acabar siendo el heredero de Chris Evans en pantalla como Capitán América, ocupando un papel principal dentro del UCM encarnando a uno de los personajes más importantes y queridos de la historia de Marvel. Por lo que, en su caso, al final no todo salió mal.

Después de 'Capitán América: Brave New World' veremos a Anthony Mackie recuperar su papel como líder de los Vengadores en 'Avengers: Doomsday', la superproducción de los hermanos Russo que está programada para estrenarse en diciembre en cines.