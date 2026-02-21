Robert Downey Jr. (60) confirma que su padre le ofreció drogas a los 6 años: "Es tener un arma cargada en la boca"

Robert Downey Jr. (60) confirma que su padre le ofreció drogas a los 6 años: "Es como tener un arma cargada en la boca"

Antes de convertirse en una superestrella galardonada de Hollywood, Robert Downey Jr. visitó la cárcel un par de veces por saltarse sistemáticamente su libertad condicional derivadas de su adicción a las drogas.

El antiguo Iron Man del UCM y el actual Doctor Doom de los hermanos Russo, vivió durante años atormentado mental y físicamente por su dependencia de las drogas, hasta tal punto que acabó aislado de la sociedad y tuvo que empezar de cero su carrera, y su vida, para romper sus ataduras con los vicios.

"Es como tener un arma cargada en la boca y el dedo en el gatillo, sabes que en cualquier momento se va a disparar, pero te gusta el sabor del metal del arma", explicaba sobre su gran problema con las drogas.

Aunque ahora está totalmente limpio, con un pleno enfoque en su familia y su faceta interpretativa, el actor aún recuerda cómo empezó ese infernal camino que lo llevó a la cárcel y confesó hace pocos años que la culpa de su adicción la tiene su padre.

Fallecido en 2021, Robert Downey Sr. ofreció a su hijo Jr. un porro de marihuana cuando tenía solamente seis años, y a partir de entonces la vida del también conocido como Tony Stark pegó un giro radical.

Robert Downey Jr. culpa a su padre por iniciarle en las drogas.

"Me llevó 20 años volver a ser persona"

A través del documental 'Robert Downey Sr.', se desvelan todos los detalles de los inicios de Robert Downey Jr. en el mundo de las drogas y cómo su padre, de un modo u otro, influyó durante su juventud para que el entonces pequeño acabara adicto.

"Estábamos todos sentados, fumando hierba y jugando al póquer en el antiguo loft de West Village (en Nueva York), y Robert me miraba un poco divertido. Robert siempre fue un observador de todo, incluso a una edad muy temprana. Y le dije: 'Deberías probar un poco de esto en lugar de beber'", explicaba Downey Sr. en el proyecto mencionado.

"De repente supe que había cometido un terrible y estúpido error. Darle una calada de hierba a un niño pequeño solo para divertirme", continuaba el cineasta en la producción disponible en Netflix.

No obstante, a pesar de que Robert Downey Jr. tardó la friolera de 20 años en convertirse en otra persona, siempre ha estado agradecido con su padre, siendo una figura determinante para alejarse de las drogas y las adicciones llegado el momento.

"Aunque me llevó otros 20 años volver a ser persona, tú y Laura [la mujer de Robert Downey Sr.] os convertisteis en un punto de estabilidad", relataba Downey Jr.

"Cuando la perdiste, y seguiste limpio, y yo seguía por ahí fuera, me decías que tenía que seguir en este planeta y no rendirme. No eras exactamente un hombre sin karma. No vamos a jugar con la verdad aquí. Pero aquello fue una cosa superimportante".

Ahora, Robert Downey Jr. es uno de los actores más exitosos de Hollywood y se prepara para volver a conquistar los cines con 'Avengers: Doomsday' el próximo mes de diciembre.