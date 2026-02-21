Miles de espectadores esperan novedades del mayor anime de 2025 y se confirma la noticia más esperanzadora

'Kimetsu no Yaiba' confirma presencia en la AnimeJapan 2026 y puede ofrecer novedades sobre el futuro de su trilogía en cines. Más información : Confirmado: el anime tan profundo como 'El Señor de los Anillos' ya está listo y revoluciona la fantasía.

Ya es oficial: 'Kimetsu no Yaiba' confirma presencia en AnimeJapan 2026, uno de los eventos más importantes para la industria del manga y anime donde se presentan las novedades más destacadas del sector por parte de las principales compañías de la animación japonesa.

Mientras Ufotable planea un reestreno de 'Kimetsu no Yaiba: La fortaleza infinita', los seguidores de la obra de Koyoharu Gotōge esperan con ansias noticias sobre la secuela que continuará la trilogía cinematográfica del final de la serie.

Con la confirmación de que la firma estará presente en el evento mencionado, se abre una nueva ventana de esperanza y puede que tengamos novedades sobre el siguiente paso de la historia, que continuará con lucha de los cazademonios contra el ejército de Muzan en la mencionada Fortaleza Infinita.

'Kimetsu no Yaiba' se apunta al AnimeJapan 2026.

'Kimetsu no Yaiba' prepara su futuro

El panel de 'Kimetsu no Yaiba' será el 28 de marzo en el acontecimiento japonés, pero de momento no se ha desvelado absolutamente nada de lo que veremos. Es decir, que cabe la posibilidad de que no se compartan noticias sobre la secuela de 'Kimetsu no Yaiba' a pesar de ser el lugar idóneo para hacerlo.

Las compañías japonesas suelen guardar muy bien sus secretos y no los hacen públicos hasta el momento oportuno, aunque sus producciones estén generando muchísimo ruido en redes. No obstante, en el caso de 'Kimetsu no Yaiba' esta actitud aún se hace más extraña, porque la última película recaudó hasta 780 millones de dólares en cines.

Hablamos del mayor estreno anime de la historia y una de las pocas cintas que ha logrado romper el blindaje de Hollywood, asentándose como una de las obras más exitosas del momento, superando a blockbusters de renombre como 'Superman' de James Gunn o 'F1' de Joseph Kosinski.

Por ahora será mejor esgrimir una actitud positiva frente a la presencia de la obra de Koyoharu Gotōge en AnimeJapan. Si Ufotable opta por no hablar de la secuela, puede que sí se confirme el lanzamiento de 'La fortaleza infinita' en streaming tras una larga espera.

'Chainsaw Man – La Película: Arco de Reze' acaba de confirmar que llegará a Crunchyroll esta misma primavera, por lo que puede que 'Kimetsu no Yaiba' desvele finalmente cuándo aterrizará en los hogares de todo el mundo a través de plataformas. En cualquier caso, saldremos de dudas dentro de unas pocas semanas.