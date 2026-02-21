Kiko Matamoros, muy crítico tras el debut de 'Los Kikos TV': "No quiero un programa para estar de mala hostia"

El estreno del nuevo programa Entrañables criaturas, presentado por Kiko Matamoros y Kiko Hernández, no dejó al público ni a los propios protagonistas con el sabor de boca esperado.

Este jueves, 19 de febrero, BLUPER estuvo presente en el estreno, donde el propio Matamoros no ocultó su frustración y su descontento con el resultado.

Al ser preguntado sobre si tenía ganas de leer las reacciones en redes sociales, Matamoros se mostró tajante: "Lo que ha pasado en el escenario tampoco me ha gustado y entonces a mí cuando las cosas no me gustan y tienen un sabor amargo", , ha comenzado diciendo con honestidad.

"Hoy yo no tengo nada que celebrar pero tampoco tengo nada que leer que me haga daño", añade. La sinceridad del presentador se combinaba con un tono de autocrítica que no dejó dudas sobre la intensidad de su malestar.

Kiko Matamoros y Kiko Hernández en 'Extrañas criaturas'. Youtube

El propio Matamoros no dudó en pedir disculpas al equipo, a los anunciantes y al público: "Hoy desafortunadamente creo que no hemos estado a la altura de las expectativas, posiblemente sea esta una de las grandes decepciones de mi vida".

Con un lenguaje directo y con cierta ironía, definió el estreno como "experimentos con gaseosa" y aseguró que habían activado "un artefacto que nos ha explotado en la cara".

Cuando se le insistió sobre la posibilidad de que, al ser el primer día, se pidiera paciencia en lugar de disculpas, Matamoros reiteró que no estaba dispuesto a tolerar productos que le provocaran insomnio. "Llevo muchos años en esto como para estar trabajando en un producto con el que me va a costar dormir", sentenció.

De esta manera, dejó claro cuál es su objetivo con este nuevo proyecto: "Yo quiero un programa para divertirme, para pasármelo bien... No quiero un programa para estar de mala hostia".

Respecto a lo que esperaba del estreno y por qué no salieron las cosas como él imaginaba, Matamoros asumió la responsabilidad como máximo responsable, pero señaló fallos técnicos que marcaron la noche.

"Me hubiera gustado que me hubiera llegado el sonido, que me hubieran llegado bien cantados los pasos, las secciones... haber ido recibiendo información de audiencia", explicó a los medios.

Kiko Matamoros y Kiko Hernández en la rueda de prensa de 'Entrañables criaturas'. Youtube

Pese a las dificultades, el presentador prometió no rendirse: "Voy a hacer todo lo posible por tirar para arriba, por rehacer el producto... vamos a intentar cambiarle la cara al programa".

Sobre la estructura del programa, Matamoros reconoció con ironía que, si se le preguntaban eso, era "porque no se ha entendido nada de lo que ha pasado aquí esta noche".

Explicó que el formato contará con varias secciones: un debate bajo el título Segundos fuera, una sección de estética y otra dedicada al sexo sin tapujos, Erecciones generales, en la que pretenden abordar el tema desde un enfoque serio pero también cómico.

Ante la idea de rescatar a algún antiguo compañero para este nuevo formato, Matamoros respondió de forma tajante: "Ahora mismo pensamos en rescatarnos a nosotros mismos". Su declaración deja claro que, tras el estreno accidentado, la prioridad es consolidar el propio equipo y encontrar la solidez que el programa necesita.

Kiko Matamoros y Kiko Hernández en la rueda de prensa de 'Entrañables criaturas'. Youtube

En cuanto a la promoción del espacio, Matamoros también se mostró prudente y cauto. Al preguntarle si enviarían un mensaje a David Broncano para ir a La Revuelta a presentar el programa, respondió tajante.

"A diferencia de Kiko Hernández que sí iría, yo me niego rotundamente tras el caos vivido: voy a intentar que la onda expansiva sea lo menos grande posible y mientras no tenga un producto sólido en el que pueda creer... no me voy a desgastar en ninguna acción promocional", concluyó.

El estreno de Entrañables criaturas queda marcado así por la autocrítica de Matamoros, que no se guarda nada y deja patente su frustración ante un debut que no salió según lo esperado.

La determinación del presentador para mejorar el producto y darle un giro positivo deja abierta la puerta a una segunda oportunidad para este nuevo espacio televisivo, que pretende combinar entretenimiento, debate y humor sin filtros.