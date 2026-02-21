Galder Varas: "Poner a 100 personas solteras y Errejón no es buena idea. Quizás sí con 100 psicólogos en conducta"

Galder Varas en el cartel oficial de 'Esto no es un dating'. Cedida a EL ESPAÑOL

Galder Varas ha estrenado este viernes, 20 de febrero, Esto no es un dating, un programa de citas de Prime Video.

Con un formato que huye de los tradicionales realities de ligue, el presentador apuesta por un enfoque centrado en la comedia y en la humanización de los participantes, más que en la búsqueda de un match perfecto.

BLUPER ha hablado con Varas para conocer de primera mano cómo surgió la idea de llevar el ligoteo al directo y cómo se diferencia su propuesta de los programas de citas convencionales.

Según Galder, la esencia del show radica en la espontaneidad y en la improvisación, manteniendo siempre la comedia como hilo conductor.

Gálder Varas presentará 'Esto no es un dating'. Prime Video

Se trata de un programa que combina humor, interacción con el público y la participación de personas reales dispuestas a divertirse y conectar.

Eso sí, no hay seguimiento de parejas ni se centra en el "salseo", sino en cómo los personajes aportan situaciones inesperadas y momentos cómicos que rompen con la dinámica habitual de este tipo de formatos.

¿Crees que rompe este programa con los típicos programas de citas?

Claro, precisamente por eso negamos la propia realidad del programa que sí que tiene esa parte de dating, pero está mucho más enfocado a la comedia y a ese proceso de humanización de los participantes que se presentan más que hacer un match.

Entonces, realmente no hay ni una cita como tal, ni hay un seguimiento de qué pasa con esa pareja ni nada, sino que el enfoque más que estar puesto en el salseo está en la comedia que traen estos personajes.

¿Por qué te interesó tanto a ti convertir el ligoteo en un programa en directo si es más importante la comedia que la cita en sí?

La propuesta fue de Buen Día Studios y de Prime Vídeo. A mí me interesó porque, claro, o sea, trasladaba una de las partes de mi espectáculo muy bien a este formato.

Yo en mis espectáculos no tengo una parte de dating como tal, sino que iba surgiendo espontáneamente y de forma muy orgánica. Claro, el enfoque que siempre he mantenido es ese, el de que al final es comedia y no es tanto un servicio.

Galder Varas en un acto público. Gtres

¿Qué es lo más loco que te han contestado? Teniendo en cuenta que eres un presentador bastante canalla.

Mira, un chico que yo creo que sale en el programa, estaba absolutamente convencido de que todos los problemas que había tenido con sus parejas habían sido exclusivamente de la otra persona. Y yo le invité a mirárselo muy educadamente.

Le dije: 'Te invito a que en algún momento reflexiones y también desde el aprendizaje veas si no estás haciendo tú también alguna cosa, pues no del todo bien'.

¿Qué es más complicado, hacer reír a desconocidos o hacer que se atrevan a ligar?

Bueno, es que a ligar ya vienen, eso es lo más sencillo de todo. Están ligando antes y después del programa, o sea, hay gente que en la cola para entrar ya se está pasando su número de teléfono. Creo que lo más difícil hacerles reír, sin duda, porque a ligar ya vienen.

En tu trayectoria ha habido un gran cambio físico. Ahora ligas más, ¿no?

Ah, bueno, físicamente he perdido pelo, he perdido colágeno. Mi cuerpo también ha cambiado. Ha sufrido un proceso, he sufrido una humanización, podríamos decir. ¿Ligo más? La verdad que no. O sea, tienes acceso como a más gente, pero no ligo más, la verdad.

En el mercado de la gente conocida hay muchísima gente más atractiva que yo. Entonces, quiero decir, en ese mercado no dejo de ser un pez muy pequeñito.

En tu espectáculo la gente intenta ligar contigo, hay gente que viene con ganas, ¿ha pasado algo con ellos?

Sí, hay gente que viene con una misión y todo el mundo tiene sus propias expectativas y es verdad que luego tampoco te da pie a conocerlos porque muchas veces estás de viaje. Yo tengo que trabajar después, me tengo que ir al hotel y descansar y luego no puedes conocer a gente.

Según mi equipo de legal, estas son las palabras que te puedo decir: 'No te puedo decir que no'.

¿Cómo llevas las críticas? Porque debe ser complicado que tú te metas con todo el mundo, pero después en redes sociales la gente se meta contigo.

O sea, a mí todas las críticas, me parece que puedes aprender de ellas. O sea, es algo valioso. A mí siempre que la crítica traslade algo que tú puedas mejorar o que te haga reflexionar sobre el trabajo que estás haciendo, me parece que también hay que dar una pensada.

Lo difícil y lo que me gusta trabajar un poco es no dejar que te afecte personalmente, sino que lo utilices como algo sobre lo que obtener información.

Galder Varas en un fotograma de la entrevista con BLUPER.

¿Cuáles son tus líneas rojas sobre el escenario a la hora de hacer humor?

Yo la verdad que no me pongo esos límites porque lo que sí que trato de tener es como sensibilidad y saber sobre qué tema y con qué persona estás hablando.

La intención no es que sean ofensivos, sino que al revés, que sea inclusivo y que nos riamos todos. Tratamos de hacer humor, incluso meterte un poco con ellos más de su propia personalidad, porque son cosas que tú te has forjado y tú puedes cambiar y decides ser así, entonces me parece que eso tiene más valor para reírte.

¿Cuál es el insulto o el hate más recurrente en tus vídeos del que ya estés un poquito harto?

Me suelen decir mucho este tío no tiene gracia, que ese es como el más básico. Me suele decir mucho payaso, que para mí también es algo a veces positivo, es una profesión muy digna.

Y luego hay muchos que yo creo que como últimamente las plataformas ya tienen como un filtro de que la gente no puede insultar tanto, yo creo que hay muchos que gracias a este sistema no me llega.

Si te tocase hacer este programa con personalidades conocidas, ¿a quién te gustaría llevar? ¿Te atreverías con un político, tipo Iñigo Errejón?

Ten en cuenta que estás planteando poner a 100 personas solteras y a Errejón de invitado. Creo que no es la mejor idea. Deberíamos hacer los experimentos con otro tipo de ingredientes menos reactivos. Quizá podemos poner a Errejón con 100 psicólogos en conducta sería una experiencia más enriquecedora para el espectador.

Pero sí, a mí me encantaría que viniera cualquier persona reconocida y tal, pero siempre, más allá de la fama que tengan, que vengan dispuestos a lo que propone esto, que requiere una sensibilidad especial de conectar con el público e improvisar con ellos.