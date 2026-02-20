Pedro Sánchez se cuela en el 20 aniversario de 'Pòlonia': así fue su sorprendente aparición en el programa satírico de TV3

Pedro Sánchez sorprendió al irrumpir en el especial de los 20 años de 'Pòlonia'.

Pedro Sánchez fue el inesperado protagonista del vigésimo aniversario de Polònia, el programa de sátira política que se emite en el prime time de TV3.

La autonómica catalana emitió este jueves, día 19 de febrero, una gala grabada el pasado lunes en el Teatro Victoria de Barcelona para celebrar el éxito del formato creado y dirigido por Toni Soler.

Por sus 20 años, Polònia contó con la gran mayoría de sus personajes icónicos. También reunió a figuras de la escena política catalana como Pere Aragonès, Gabriel Rufián, Xavier García Albiol o Míriam Nogueras.

Con lo que nadie contaba fue con la inesperada presencia del presidente del Gobierno. Y es que, Pedro Sánchez participó en la grabación de uno de los sketches.

El momento en cuestión empezó con una de las regidoras saliendo al escenario pidiendo un voluntario que estuviera dispuesto a dejar caracterizarse por el equipo de maquillaje, para poner en valor el trabajo que se hace.

La elegida fue María, una mujer que contó que venía de L'Hospitalet y que era muy fan del programa. María aceptó ponerse en manos de Helena Fenoy, jefa de caracterización de Polònia.

Fue entonces cuando dijo que le gustaría que le transformasen en el líder del Ejecutivo.

Moltes felicitats, @polonia3Cat.



Gracias por sacarnos siempre una sonrisa y demostrar que el humor es fundamental en la vida.



¡Sois brillantes! https://t.co/StJDQhfjWI — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 20, 2026

La escena continuó en la sala de maquillaje. Después de comentar brevemente las facciones más destacadas de Sánchez, todo el mundo se quedó pasmado cuando, de repente, al darse la vuelta a la silla, apareció el mismo Pedro Sánchez.

"Yo creo que el equipo de Polònia ha hecho una buena caracterización. Quizá deba mejorar la imitación", dijo el dirigente socialista, felicitando a continuación su aniversario.

En la mañana de este viernes, 20 de febrero, Sánchez se ha hecho eco en redes sociales de su sorprendente colaboración con Pòlonia y ha escrito lo siguiente: "Gracias por sacarnos siempre una sonrisa y demostrar que el humor es fundamental en la vida. ¡Sois brillantes!".

La gala de los 20 años de Polònia también tuvo entre sus invitados Artur Mas. El expresidente de la Generalitat de Cataluña subió al escenario para hacer de DJ junto a su clon, interpretado por el actor Bruno Oro.

Otros que no se quisieron perder la fiesta de Pòlonia fueron Salvador Illa, que reapareció tras recibir el alta hospitalaria; el flamante fichaje de laSexta Marc Giró o el presidente del Barça Joan Laporta.