El documental que todo el mundo quiere ver y repasa los escándalos del expríncipe Andrés: dónde y cuándo verlo

La detención del expríncipe Andrés por su vinculación en el 'caso Epstein' está copando los titulares de las principales cabeceras en todo el mundo.

Este jueves, 19 de febrero, la Policía detenía a Andrés Mountbatten-Windsor en su casa de Sandringham. Sobre las ocho de la mañana, seis coches y ocho agentes se presentaron en su residencia.

El hermano de Carlos III salía de comisaría once horas después, acusado de filtrar documentos a Jeffrey Epstein y de mala conducta.

Aprovechando la situación, AMC CRIME ha movido ficha y ha decidido reemitir este domingo, 22 de febrero, a las 16:15, el documental El príncipe Andrés: destituido.

Se trata de una producción que examina en profundidad la caída en desgracia del exduque de York y el impacto del escándalo en la Casa de Windsor.

Dirigido por Jamie Crawford, El príncipe Andrés: destituido se estrenó a finales de enero en el canal de pago.

El documental reconstruye cómo quien fuera considerado uno de los miembros más carismáticos de la familia real británica pasó a convertirse en el centro de una de las mayores crisis institucionales de la monarquía contemporánea.

El príncipe Andrés, en una imagen de archivo. Gtres

A través de testimonios de periodistas, personas cercanas al entorno real y expertos legales, la producción analiza la relación del expríncipe con Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, así como las consecuencias públicas, judiciales y reputacionales derivadas del caso.

La investigación se adentra en un contexto marcado por el privilegio, la influencia y las relaciones de poder, y examina cómo el escándalo afectó a la imagen de una institución con más de mil años de historia, situando al exduque de York en el foco del debate público internacional.

El príncipe Andrés, hijo de la difunta reina Isabel II, fue destituido de sus funciones reales tras el escándalo derivado de sus presuntos vínculos con el empresario Jeffrey Epstein.

La Casa Real británica le retiró sus títulos militares y patronazgos, alejándolo por completo de la vida pública y del núcleo activo de la monarquía. Aunque niega las acusaciones, su reputación quedó gravemente dañada, lo que llevó a una pérdida de apoyo tanto interno como popular.

