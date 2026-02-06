Varapalo para Manu Pascual: por qué no puede volver a jugar en 'Pasapalabra' tras el bote de Rosa y cuánto dinero ha ganado

Si Rosa Rodríguez ha hecho historia tras ganar más de 2,7 millones de euros en Pasapalabra, el mayor premio individual en la televisión —que no colectivo—, Manu Pascual ha visto cómo su sueño por hacerse con el bote se desvanecía.

El madrileño cerró su impresionante periplo en el concurso de forma automática, cuando su contrincante respondió de forma correcta a la definición número 25.

Así lo establecen las normas de Pasapalabra: cuando un concursante se hace con bote, su rival queda eliminado al instante. Una regla, para muchos considerada como injusta, que hace que Manu Pascual desaparezca del programa.

Queda descartada cualquier opción de repesca para el psicólogo de 29 años. Sin Silla Azul.

No se descarta, eso sí, que en un futuro pudiese volver a pelear por el bote de Pasapalabra. Por ahora, ningún concursante ha repetido en la etapa del formato en Antena 3.

Bote de Pasapalabra hoy | Rosa o Manu, ganador del rosco final, premio histórico y dinero del bote, en directo

Por lo tanto, este viernes, 6 de febrero, comenzará la era post Rosa y Manu con dos concursantes nuevos.

Aunque Manu se quedara con la miel en los labios, lo cierto es que también ha dejado huella en Pasapalabra: tiene el privilegio de ser el concursante más longevo de toda la historia con un total de 437 programas, de los que 307 han sido contra Rosa.

Su balance en el programa de Antena 3 ha sido el siguiente: 161 victorias, 147 derrotas y 129 empates.

Esto hace que no se vaya con las manos vacías: Manu ha acumulado un total de 270.600 euros gracias a sus triunfos parciales desde que debutara el 16 de mayo de 2024, justo el día siguiente de la hazaña de Óscar Díaz.

Roberto Leal consuela a Manu después de la hazaña de Rosa en 'Pasapalabra'.

Durante todo este tiempo, ha estado hasta en seis ocasiones a un acierto de llevarse el bote.

Por otra parte, el duelo contra Rosa se salda así: 120 victorias, 96 derrotas y 91 empates.

Lo que está claro es que Manu ha encajado la derrota con deportividad absoluta. "Cuando compites con los mejores, puedes perder", dijo instantes después a que Rosa se hiciera con los casi 3 millones del bote. "La vida es así, pero continúa".

Con total delicadeza, Roberto Leal dio honores al madrileño que, sin duda, estaba viviendo un mal trago. "Eres uno de los concursantes más importantes en la historia de este programa y una grandísima persona", le dijo.