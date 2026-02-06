Rosa Rodríguez saca su acento argentino al decirle a su madre que ha ganado más de 2,7M del bote de 'Pasapalabra'

Este jueves,Rosa Rodríguez hizo historia de la televisión. La argentina ganó más de 2,7 millones de euros, el bote más alto de la historia de Pasapalabra, tras resolver correctamente las 25 definiciones del Rosco.

Como viene siendo habitual, en pleno momento de euforia, la ganadora conectó con su madre para contarle de primera mano su gesta. "Hola, Irma. ¿Cómo está usted?", saludó Roberto Leal.

La mujer, emocionada y como buenamente pudo, dijo: "Bien". "No le he dicho aún lo que ha pasado. Evidentemente, está usted viendo el confeti, los atriles... Y a una muchacha que usted conocerá muy bien, porque es su hija", comentaba el presentador de Antena 3.

Y la profesora, nacida en Quilmes (Argentina), pero residente en A Coruña desde los 7 años, sacó un entrañable acento argentino al hablar con su progenitora.

"¿Tenés pizza en el congelador para celebrar que he llevado 2.716.000 euros?", quiso saber la protagonista de la noche, también sin parar de llorar, desvelando que procede de una familia de pizzeros: "Espérame con la pizza de palmito".

"Te quiero mucho. Y nunca hubiera estado aquí si no fuera por vos", aseguró Rodríguez. Minutos antes, Rosa había destacado el enorme trabajo de sus padres para sacar adelante a los cuatro hermanos: "Sacrificaron todo por nosotros".

"Nunca pensé que fuese a llegar este momento. Ella estudia mucho y soñaba con esto", destacó la chica. Cabe recordar que fue Irma quien la animó a presentarse al casting de Pasapalabra.

"Un día 10 de diciembre de 2020 decidí que quizás podía prepararme para concursar, y empecé a indagar lo que había detrás. Ni de lejos imaginaba, desde luego, todo lo que aquella decisión conllevaría".

"Manu es como mi hijo"

Además, Irma quiso mandar "un abrazo grande a Manu" Pascual. "Le quiero mucho, os veo todas las tardes. Es como mi hijo también", aceptó la mujer al otro lado de la videollamada.

Aunque no se va de vacío, ya que se embolsará los 270.600 euros que ha acumulado, Pascual representa la otra cara de la moneda.

El psicólogo desembarcó en Pasapalabra el día después del triunfo de Óscar Díaz, esto es, el 16 de mayo de 2024.

437 programas después, se queda a un paso del bote, pero abandona el concurso con un récord. El de permanencia, por ser el participante que más entregas ha jugado.