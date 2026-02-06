Rosa Rodríguez, ganadora de 2,7M en 'Pasapalabra': "No me da rabia el mordisco de Hacienda. Es un triunfo colectivo"

Contaba Rosa Rodríguez que el Rosco de Óscar Díaz le pilló en un hotel comiendo empanada. Quien le iba a decir a esta profesora de español para extranjeros que, dos años después, se convertiría en la ganadora del bote más alto de la historia de Pasapalabra.

"Me sentía fuerte porque estaba haciendo buenos roscos, con varios '23' [aciertos], aunque en las últimas tres semanas no había respondido a ninguna palabra cerrojo", cuenta en conversación con EL ESPAÑOL Rosa, que se animó a presentarse al programa de Antena 3 alentada por su madre.

Gracias a Morrall, el apellido del jugador de fútbol americano que, en 1968, fue elegido jugador más valioso de la NFL, por la agencia AP, Rosa se embolsó 2.716.000 euros. Una cantidad que se verá reducida significativamente por el mordisco que le pegará Hacienda.

"Siempre he dicho que para que una sociedad funcione, todos tenemos que contribuir. Si tienes la oportunidad de tener más medios económicos, puedes hacerlo de una manera mayor".

Nacida en Argentina, de padres gallegos, Rosa califica su victoria como un "triunfo colectivo": "Yo me llevo mi parte, que es sustanciosa. La otra va a contribuir a la sociedad en la que vivo y que tanto me ha dado".

"Si eso va a lo público, a nuestra sanidad, a nuestra educación, y a todos los servicios que tenemos en España, que son maravillosos, yo encantada", dice para agregar: "Antes de participar en Pasapalabra no tenía un millón y medio en el banco".

¿Y qué hará Rosa con el 1,5 millón que le quedará neto? "Es una cantidad suficiente para vivir con tranquilidad", reconoce Rosa que, por fin, podrá comprarse una "casita" y ayudar a su familia.

Pero, lo más inmediato, será pegarse un viaje: Asia, Turquía y Grecia, los destinos deseados.

¡Enhorabuena, Rosa!

Muchas gracias.

La profesora Rosa Rodríguez en el momento exacto de ganar 2,7 millones del bote de 'Pasapalabra'.

¿Cómo estás? ¿Cómo se vive después de ganar casi tres millones de euros?

Pues muy bien (risas). Estoy asimilando todavía. Desde este miércoles soy más consciente porque, hasta ahora, estaba un poquito en el limbo como nadie podía saberlo. He disfrutado mucho de este momento.

¿Ha sido complicado guardar el secreto?

Sí, porque he tenido que reducir al máximo el número de interacciones por el miedo, no a que se me escape, porque evidentemente no iba a ser así, pero sí por si esbozaba una mínima sonrisa o cierta expresión que dé a entender que he ganado. He intentado mantenerme escondida, disfrutando con mi familia en casa.

"Con el dinero del bote podré tener mi propia casita, que era algo que veía complicado. No pienso tanto en gastarlo sino en vivir tranquila"

¿Cuánto tiempo ha pasado desde que grabasteis el programa del bote?

No te puedo decir exactamente porque me bailan las fechas, pero hace dos semanas aproximadamente [fue el 20 de enero, tal y como ha reconocido Rosa a Carlos Alsina en Onda Cero].

¿En qué te vas a gastar el dinero? ¿Te has permitido ya algún capricho con el premio?

No, porque por ahora tampoco está en mi cuenta, así que tendré que esperar un poquito.

Por fin podré tener mi propia casita, que era algo que veía complicado, incluso con mi trabajo. También daré tranquilidad a mi familia para que pueda disfrutar sin tener que pensar en lo económico.

Y yo también ganaré en tranquilidad. No pienso tanto en gastarlo sino en vivir tranquila, y seguir trabajando en lo que me gusta. De hecho, ya me he matriculado en un grado de Psicología.

Rosa Rodríguez, en shock, junto a Roberto Leal.

¿Tienes en mente hacer algún viaje?

Sí. Antes de comprarme la casita, me gustaría hacer unos viajes que tenía pendientes para desconectar.

¿A qué destino?

No lo he decidido todavía, pero me gustaría ir a Asia, Grecia o Turquía, que a mí me encanta toda la parte de la historia.

"Ni yo ni Manu teníamos la sensación de que ese día podía caer el bote. Fue una suerte"

En los últimos Roscos, ¿sentías que realmente podías llevarte el bote?

La verdad es que no. Pienso que, de alguna manera, fue mejor así porque no existía esa tensión de 'tengo que llegar antes que mi compañero [a las 25]'. Ni yo ni Manu teníamos la sensación de que ese día podía caer el bote. Fue una suerte.

Me sentía fuerte porque estaba haciendo buenos roscos, con varios '23' y, aunque en las últimas tres semanas, no había respondido a ningún cerrojo, sabía que era información [Morrall] que yo más o menos tenía en el radar.

En el Rosco previo al del bote había un actor que yo tenía pendiente de mirar, un nominado a un Premio Emmy; y el anterior era un golfista, que lo tenía en mi base de datos pero no había llegado a aprendérmelo.

Roberto Leal consuela a Manu Pascual tras el triunfo de Rosa en 'Pasapalabra'.

¿Cómo se ha quedado Manu? Porque, al final, él llevaba más tiempo que tú en Pasapalabra, una situación muy parecida a la que tuvieron Rafa Castaño y Orestes Barbero.

Sí, es una situación muy parecida. Lo habíamos hablado Manu y yo. Cuando hay una rivalidad tan larga, eres muy consciente de que lo más probable es que uno de los dos pueda tener un mal día y caer en la Silla Azul. Y cuando aguantas, ya es 'será él o seré yo'. Uno se mentaliza mucho de ganar el bote.

Con Manu no he hablado más allá del programa, pero evidentemente lo habrá vivido con la tristeza y el sinsabor de no haber ganado el bote final. Me imagino que también tiene que estar muy satisfecho con el papel que ha hecho y el recorrido que ha tenido en el programa.

Hacienda pega un importante mordisco al premio. ¿Lo consideras justo? ¿Te da rabia?

Antes de participar en Pasapalabra no tenía un millón y medio, una cantidad suficiente para poder vivir con tranquilidad. Siempre he dicho que para que una sociedad funcione, todos tenemos que contribuir. Y si tienes la oportunidad de tener más medios económicos, puedes hacerlo de una manera mayor.

Lo hablaba con mi hermana. Es un triunfo colectivo. Yo me llevo mi parte, que es sustanciosa, y la otra va a contribuir a la sociedad en la que vivo y que tanto me ha dado. Si eso va a lo público, a nuestra sanidad, a nuestra educación, y a todos los servicios que tenemos en España, que son maravillosos, yo encantada así que no, no me da rabia.

"Es un triunfo colectivo. Yo me llevo mi parte, que es sustanciosa, y la otra va a contribuir a la sociedad en la que vivo y que tanto me ha dado"

¿Qué le dices a la gente que asegura que el programa te ponía los Roscos de menor dificultad que los de tu rival?

También pasa en el deporte cuando hay una competencia tan fuerte entre dos bandos. Pasapalabra es el deporte de élite de los concursos. Si tú entras en un diario deportivo y lees los comentarios de las noticias del Barça, ves que la gente dice que los árbitros benefician al Barça. Y si te vas a las del Madrid, ocurre lo mismo de los aficionados culés.

Y esta es la gracia: estos sentimientos tan viscerales es parte del éxito de Pasapalabra.

Sobre las acusaciones de si los Roscos son más fáciles, cuando se analiza con objetividad, uno se da cuenta que no es verdad. El equipo de guion hace un trabajo impecable porque todo está medido al milímetro.

Hasta qué punto son parejos los Roscos solo lo sabemos los concursantes. Solo nosotros podemos calibrarlo. Nunca ningún concursante se ha quejado de que un rosco es más fácil que el otro.

Rosa Rodríguez, instantes antes de completar el Rosco de 'Pasapalabra'.

Perdona la indiscreción, pero se ha comentado mucho que entre Manu y tú podría haber habido algo más que amistad. ¿Hay algo de cierto en esos rumores?

Hemos sido muy buenos compañeros y hemos tenido una rivalidad muy sana pero hasta ahí. No hay una relación romántica.

Siempre has dicho que te apasiona la cocina. ¿Te animarías a presentarte en el futuro a algún formato al estilo de MasterChef o Top Chef: dulces y famosos?

Pues mira, por ahora no pienso en otros concursos de televisión, porque quiero quiero disfrutar de esto. Pero sí que el tema de la cocina me encanta y, sobre todo el tema de la repostería, así que no cierro las puertas. Ya se verá.

"Manu y yo hemos sido muy buenos compañeros, hemos tenido una rivalidad muy sana pero hasta ahí. No hay una relación romántica"

¿Te has obsesionado mucho con el estudio?

El sistema de estudio va cambiando a medida que vas progresando en tu periplo en Pasapalabra. Al principio me basé mucho en el diccionario para tener una muy buena base.

Luego cambié de método: desde listas, escuchar podcast, verme muchos documentales... Pero eso me llevaba mucho tiempo, así que dices de leer más la Wikipedia. Lo bonito de Pasapalabra es que te tienes que ir actualizando para completar las 25 preguntas.