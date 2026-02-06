Rompe los 1.400 millones en taquilla y no es suficiente: la histórica saga de ciencia ficción puede acabar pronto

'Avatar: Fuego y ceniza' acaba de romper la barrera de los 1.400 millones de dólares en la taquilla mundial. La ambiciosa saga de ciencia ficción de James Cameron continúa teniendo tirón entre el público, pero el interés ha decaído notablemente y la historia de Pandora pende de un hilo.

Aunque la tercera entrega empezó realmente bien su recorrido comercial, la producción se ha ido desinflando a medida que han pasado las semanas y está muy lejos de los 2.000 millones de las dos anteriores películas, por lo que puede que Disney baje el telón de la familia Sully.

1.400 millones sigue siendo un verdadero dineral para un largometraje, pero los estándares de 'Avatar' están muy altos y desde la Casa del Ratón no se contentan con poco: la continuación de exitosa saga de ciencia ficción no está clara y puede que las peores predicciones de James Cameron se cumplan.

'Avatar' puede acabar en cines tras la tercera película.

'Avatar' necesita mucho más que 1.400 millones

Las películas de 'Avatar' no son nada baratas y tanto James Cameron como Disney lo saben: sus costes de producción pueden ascender a los 400 millones de dólares y las promociones son muy agresivas. Además, desarrollar cada entrega es un quebradero de cabeza, por lo que es un esfuerzo tremendo llegar a cada estreno.

'Avatar: Fuego y ceniza' debutó con la calificación más baja de la saga en Rotten Tomatoes (69%) y su futuro se antojaba un poco incierto. Ahora, se confirma que, pese a haber sido un pelotazo, no ha llegado a las previsiones y por tanto la saga de Cameron puede acabar fuera de los cines.

De momento no hay nada confirmado y Disney mantiene la fecha de estreno de 'Avatar 4' para 2029. No obstante, Cameron tiene un plan para desvelar el final a todo el público en caso de que no encuentre la forma de rodar las películas de 'Avatar' de manera más barata: hacer una rueda de prensa.

Aunque parezca una locura, el creativo quiere explicar cómo quería terminar la serie cinematográfica mediante una conferencia si la cosa se tuerce. Veremos qué ocurre finalmente con esta ambiciosa saga de ciencia ficción.