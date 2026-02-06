El refugio gastronómico que enamora a Dani García en Málaga: "Lo pienso y salivo. Es casi de alta cocina"

Dani García es uno de los chefs más reconocidos de nuestro país. El chef malagueño ha conseguido aunar productos propios de su tierra, junto con las técnicas e ingredientes de la cocina más internacional.

Con una expansión internacional imparable y tres estrellas Michelin en su haber, la tercera fue conquistada por su buque insignia: Dani García Restaurante, el andaluz sabe muy bien que en su tierra es donde encuentra la inspiración para seguir innovando.

De ahí nace Cocina en casa como Dani, su nuevo libro, con el que regresa al lugar donde empezó todo: la cocina en casa. En sus páginas, García comparte su manera de cocinar en el día a día, con recetas pensadas para disfrutar sin estrés, improvisar sin miedo y comer con placer.

Él lo describe como "un viaje de vuelta a lo esencial: cocinar, compartir y vivir alrededor de la mesa". Y asegura que "este no es un libro para cocinar como un chef… es para hacerlo como Dani García, que cuando llega a casa, se pone el delantal y cocina para sus hijos".

Esa conexión con lo cotidiano y con sus raíces también se refleja fuera de los fogones profesionales. Por eso, el chef recomienda algunos de los bares de Málaga a los que suele acudir, espacios donde encuentra la esencia de la cocina local y el sabor auténtico que sigue marcando su forma de entender la gastronomía.

Así, en una entrevista concedida a Cadena SER, el marbellí reveló cuáles son los bares a los que suele acudir con sus amigos para disfrutar de la gastronomía de la ciudad.

Para comenzar el día de la mejor forma posible, García recomienda ir a desayunar al Mercado de Marbella. Concretamente al Bar Fiesta donde ponen "el mejor mollete de carne mechada". "Lo pienso ahora y salivo, vivo demasiado el mundo de la gastronomía", expresaba al recordarlo.

Esta tapa vale dos euros y en su carta ya advierten que solo se sirven los fines de semana. De seguro, según afirma el chef, está para chuparte los dedos.

Y si eres más de dulce, tranquilo, porque Dani García también tiene su bar favorito. El chef no duda en rendirse ante los churros de la Plaza de la Rana: "Son los mejores que he visto en mi vida, casi de alta cocina".

Los describe como "crujientes por fuera y súper aéreos por dentro. Los he comido incluso estando a dieta: no son nada grasientos y resultan muy agradables”.

Eso sí, lo tiene claro a la hora de acompañarlos: "Con un churro tan crujiente, el chocolate molesta. Yo solo lo mojo en azúcar".

Para terminar esta ruta gastronómica, Dani García recomienda La Niña del Piso, donde, según el chef, se pueden comer "las mejores berenjenas y el mejor salmorejo que te puedas imaginar".

Con una carrera que combina estrellas Michelin, expansión internacional y un profundo amor por su tierra, Dani García demuestra que la alta cocina puede ser a la vez innovadora y cercana.

Entre sus restaurantes, sus libros y las recomendaciones de sus bares favoritos en Málaga, el chef comparte no solo recetas, sino experiencias y recuerdos que inspiran a disfrutar de la gastronomía con pasión y sin complicaciones.