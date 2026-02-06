El palo de Carolina Sobe a 'La Familia de la tele': "En TVE no les funcionó y les trajeron de vuelta. Marearon a la gente"

Carolina Sobe, conocida por su carácter explosivo, directo y sin filtros, es una popular colaboradora de televisión y realities que saltó a la fama tras su participación en Gran Hermano 11.

Desde entonces, ha colaborado en distintos espacios de Mediaset y, más recientemente, en los magacines producidos por La Osa Producciones en TEN.

El pasado 30 de enero se produjo el cierre de No somos nadie, un desenlace que supuso el fin de una era del denominado universo Sálvame. Tan solo una semana después, la colaboradora ha dado su opinión de forma clara, contundente y crítica en una entrevista concedida a 20 minutos.

Carolina Sobe en 'Tentáculos'. Ten Media

"Me ha dado muchísima pena", reconoce Carolina Sobe al referirse a la cancelación del programa. No obstante, no duda en señalar lo que, a su juicio, ha sido uno de los principales errores del proyecto.

"Me voy a meter en un jardín de los buenos: cuando mareas al público, al final pasa de ti. Primero fue Ni que fuéramos Sálvame, después Ni que fuéramos Shhh, luego Tentáculos y, por último, No somos nadie”.

La colaboradora asegura que los constantes cambios acabaron pasando factura al formato. "En todo ese tramo de tiempo hubo muchos cambios. Cuando todo el mundo se fue a La 1, yo estoy convencida de que los que nos quedamos en Tentáculos no hubiésemos llegado a esto", afirma.

Sobe reivindica el trabajo del equipo que permaneció en TEN y defiende que el programa atravesaba un buen momento. "Los suplentes lo estábamos haciendo muy bien. Estábamos con Carlota y Kiko y ya se había creado un grupo donde lo llevábamos muy bien", explica.

En este sentido, critica el regreso de algunos rostros tras su paso por La 1. "Como en La 1 no les funcionó, les trajeron de vuelta a TEN. Es marear, marearon al público", sentencia.

Según su versión, los datos avalaban el funcionamiento del programa antes de esos cambios: "Nosotros estábamos muy bien y con los datos que hacíamos nadie se quejaba. Era otro rollo".

La colaboradora va más allá y reflexiona sobre el futuro del formato y del género. "Creo que sí, que es la muerte definitiva de Sálvame. El mundo del corazón es como las noticias, que cada vez se leen menos en papel. A la gente no le apetece sentarse en un sillón y escuchar", afirma.

Por último, Carolina Sobe se muestra tajante sobre las posibilidades de éxito del formato en otras cadenas. "Si no funciona en Telecinco o La 1, que son los principales escaparates y los más fáciles, no va a funcionar en ningún sitio".