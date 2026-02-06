Ya es oficial: la profesora Rosa Rodríguez se lleva 2,7 millones de Pasapalabra tras completar el Rosco, el mayor premio de la TV

Rosa Rodríguez resuelve el Rosco a falta de 3 segundos y gana los 2.716.000 euros del bote de 'Pasapalabra'.

Rosa Rodríguez ha hecho historia. La argentina de origen gallego de 32 años se ha convertido en la ganadora del bote más alto de todos los tiempos de Pasapalabra al completar el Rosco en el programa que ha emitido Antena 3 en prime time este jueves, 5 de febrero.

Rosa ha derrotado a Manu Pascual, su rival desde hace año y medio, y se lleva el premio de 2.716.000 euros.

Ha sido a falta de tres segundos cuando Rosa ha respondido de forma correcta la última cuestión planteada por Roberto Leal.

Por la M: "Apellido del jugador de fútbol americano que, en 1968, fue elegido jugador más valioso de la NFL por la agencia AP", ha sido la definición en concreto.

Y Earl Morrall, por lo tanto, ha sido el 'culpable' que la ha catapultado a la cima del Olimpo de los ganadores del concurso que emite cada tarde Antena 3, y que es uno de sus grandes bastiones de la programación.

Supera así el récord que hasta ahora tenía Rafa Castaño. El sevillano se llevó 2.272.000 euros en marzo de 2023, mejorando, a su vez, la marca que tenía Eduardo Benito, que ganó 2,1 millones en 2006.

Es el mayor premio individual que se ha entregado en un concurso en la televisión de nuestro país. El más alto de todos los tiempos lo consiguieron Los Lobos en ¡Boom!, quienes se llevaron 4.130.000 euros el 8 de julio de 2019.

Rosa, casi en shock, al completar el Rosco de 'Pasapalabra'.

Rosa Rodríguez empezó a jugar el 19 de noviembre de 2024. Durante este tiempo, se ha enfrentado a Manu, convirtiéndose en la pareja más longeva del programa.

Lo cierto es que se produce cierta paradoja, porque, si se hace balance entre ambos, el madrileño es el claro ganador: Manu ha ganado 120 veces y Rosa 96. Han empatado en 91 ocasiones.

Manu, en su caso, se lleva 270.600 euros. Se trata del dinero que ha acumulado en los triunfos parciales a lo largo de los 437 programas en los que ha estado. Recordemos que el psicólogo tiene en sus manos el récord de permanencia consecutiva en Pasapalabra.

Eso sí, lo que ocurre es que, según la normativa del programa, Manu no podrá volver a Pasapalabra. Cuando un concursante gana el bote, su oponente debe salir del concurso. Una regla que, para muchos, es injusta.

Rosa Rodríguez: 32 años y argentina

Nacida en Quilmes (Argentina) el 18 de octubre de 1993. Tiene 32 años. Cuando tenía 7, en 2001, sus padres decidieron emigrar a España, a Galicia, y fijar su residencia en A Coruña. Y es que sus padres son gallegos pero emigraron a Argentina.

La vida de Rosa no cambiará mucho pese a embolsarse esta suculenta cantidad de dinero y lo destinará a su familia. "Me gustaría poder ayudar y, si sobrase algo, vivir con más tranquilidad, que con la economía de hoy es complicado", dijo.

Manu Pascual y Rosa Rodríguez, en el rosco de los 2.716.000 euros de 'Pasapalabra'.

Estudió inicialmente el grado en Filología Inglesa. Después, hizo un máster en Lingüística, otro en Educación y otro en Neurociencia aplicada a la educación.

Actualmente trabaja como profesora de español como lengua extranjera para estudiantes internacionales (que no de Lengua Castellana) en el ámbito universitario.

Entre sus grandes pasiones está la cocina. "Me encanta comer y aprender", ha dicho en una ocasión. Además, le gusta hacer deporte, leer, escuchar podcast, estar en la naturaleza, dibujar y bordar.

Rosa Rodríguez se define como "curiosa" porque le encanta descubrir cosas nuevas. También es introvertida, aunque social. "También soy tímida y muy positiva", añade.

Rosa y Manu, los concursantes finalistas de 'Pasapalabra'. Cedida

Cuenta la concursante que fue su madre la que le animó a presentarse al casting de Pasapalabra.

"Un día 10 de diciembre de 2020 decidí que quizás podía prepararme para concursar, y empecé a indagar lo que había detrás. Ni de lejos imaginaba, desde luego, todo lo que aquella decisión conllevaría", dice.

"Cuando estábamos sentadas delante de la tele juntas, siempre me decía que por qué no me apuntaba", añade, confesando que, de niña, veía el programa que por entonces presentaba Silvia Jato.

Tres apuntes más: un sueño que tiene Rosa es hacer quesos y explorar más el mundo de las masas (panes, pizzas y dulces); le gustaría estudiar la carrera de Psicología y, de niña jugaba en un equipo de fútbol.