José Yélamo, alto y claro sobre María José Campanario: "La fibromialgia siempre está ahí, condiciona su día a día"

José Yélamo es uno de los concursantes de 'El Desafío', en Antena 3, donde compite otros rostros conocidos como María José Campanario, Patricia Conde o Willy Bárcenas. GTRES / Montaje de EL ESPAÑOL.

Convertido en uno de los concursantes revelación de la sexta edición de El Desafío y con serias opciones de alzarse con el triunfo, José Yélamo ha hecho un paréntesis en los entrenamientos para dejarse ver en público.

El pasado miércoles, 4 de febrero, asistió al estreno madrileño de La fiera, la nueva película de Miguel Ángel Silvestre, Miguel Bernardeau y Carlos Cuevas.

A la cita, cómo no, llevó también sus impresiones sobre lo que se cuece entre bastidores del formato de Antena 3. En el photocall, el presentador de laSexta Noche no esquivó las preguntas: ¿Cómo es realmente María José Campanario, una de las grandes sorpresas del concurso? ¿Y cómo es capaz de sobrellevar las duras pruebas del programa a pesar de su enfermedad?

José Yélamo, el pasado miércoles, 4 de febrero, en Madrid. Europa Press

"La fibromialgia no es un dolor puntual"

Yélamo, que ha compartido sudor y agujetas con la odontóloga, se deshizo en elogios al hablar de ella: "Hemos pasado muchas horas entrenando y sufriendo juntos".

"En su caso", además, la mujer de Jesulín de Ubrique ha realizado un esfuerzo extra, debido a la fibromialgia que le fue diagnosticada en 2007.

"La he visto pasarlo de verdad mal, porque la fibromialgia le condiciona el día a día. No es un dolor puntual, es algo que está siempre ahí", explicó, visiblemente impresionado por la resistencia de su compañera.

El periodista reconoció que ha cambiado su percepción de la enfermedad gracias a su compañera de plató: "He aprendido mucho de esa dolencia. Todos tenemos que aprender de quienes la sufren".

Para él, que Campanario se levante cada mañana y lleve una vida "medianamente normal" ya es "una heroicidad", así que lo que está haciendo en El Desafío le parece, directamente, digno de reconocimiento.

"Se enfrenta sin restricciones a cualquier prueba. Ya habéis visto bastante, pero aún queda mucho, y creo que la gente va a alucinar con María José", avisaba ante las cámaras.

María José Campanario y Eduardo Navarrete en 'El desafío'. Atresmedia

Campanario, "súper divertida"

En lo personal, Yélamo asegura que Campanario ha roto todos sus prejuicios. La define como una mujer "súper divertida" y alguien que ha aprendido a convivir con el dolor "sin quejarse".

Considera que Campanario ha logrado superar tanto los obstáculos cotidianos como los retos extremos -tanto físicos como mentales- que le plantean en el programa: "Las pruebas que le han puesto por delante tienen tela".

Yélamo, que trabajó como reportero en Informativos Telecinco y en España Directo, de TVE, se incorporó a laSexta en el año 2011. Primero lo hizo en calidad de redactor y colaborador de Más vale tarde. Posteriormente fue presentador de laSexta Noche. Desde 2022 conduce el espacio de análisis laSexta Xplica.

Convertido ya en uno de los referentes de la cadena, se ha convertido en uno de los protagonistas del universo El Desafío. Un espacio en el que ha conocido a otra cara bien conocida en nuestro país, Victoria Federica.

La nieta de los reyes eméritos, concursante de la quinta edición y jurado invitada en la actual, ha causado muy buena impresión al periodista. "Es tímida, pero muy cariñosa y entrañable. Lo poco que la conozco me ha tratado fenomenal, me ha demostrado honestidad y un cariño muy especial. Es una persona con la que es fácil conectar y llevarse bien", concluyó.