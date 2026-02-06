Quién es Earl Morrall, el culpable de que Rosa haya ganado más de 2,7 millones de euros en 'Pasapalabra'

Earl Morrall. Probablemente a ustedes ni siquiera les suene este nombre, pero Rosa Rodríguez jamás lo olvidará. Y es que podría decirse que, gracias a este deportista estadounidense, la concursante de Pasapalabra se ha llevado el bote de cerca de 3 millones de euros.

"Apellido del jugador de fútbol americano que, en 1968, fue elegido jugador más valioso de la NFL por la agencia AP", leía a toda prisa Roberto Leal, antes de que Rodríguez diese la respuesta correcta y la euforia se desatase en el plató de Antena 3.

Pero, ¿quién es Earl Morrall? Nacido el 17 de mayo de 1934 en Muskegon, Michigan, fue un mariscal de campo estadounidense conocido por ser uno de los mejores suplentes de la historia de la NFL, clave en equipos como los Baltimore Colts o los Miami Dolphins.

Desde bien joven, destacó en la Universidad de Michigan State en las posiciones de quarterback y beisbolista, jugando dos Rose Bowls y llegando a la College World Series de béisbol.

Jugó durante 21 temporadas en la NFL, iniciándose en 1956 con los San Francisco 49ers y pasando por los Pittsburgh Steelers, Detroit Lions, New York Giants, Baltimore Colts y Miami Dolphins.

El jugador de fútbol americano Earl Morrall, durante un partido. NFL

Alternó etapas como titular y suplente, pero se hizo famoso por sustituir con éxito a quarterbacks estrella, como Johnny Unitas y Bob Griese.

En 1972 sustituyó a Griese en los Miami Dolphins, ganó todos los partidos de temporada regular que jugó y fue pieza esencial de la única temporada sin derrotas en la historia de la NFL.

Morrall se retiró en 1977, con más de 20.000 yardas de pase y 161 touchdowns en su historial, para luego entrenar a nuevos quarterbacks. Además, se involucró en la política local de Florida, llegando a ser alcalde de Davie.

Earl murió el 25 de abril de 2014, a los 79 años, por problemas de salud derivados de varias enfermedades neurológicas que padecía.

Un Rosco de 2,7 millones de euros

Rosa Rodríguez pasa a formar parte del selecto club que ya integraban Pablo Díaz, Rafa Castaño o Fran González. La argentina se ha llevado la friolera de 2.716.000 euros, aunque con el 'zarpazo' de Hacienda se quedará en torno a los 1.180.000 euros.

El Rosco que ha resuelto la concursante de 32 años, como siempre, contenía palabras más fáciles y varios 'cerrojos'. Esto es, las definiciones de mayor dificultad que complican la resolución de la prueba.

Además del nombre de este jugador histórico de la NFL, Rosa ha acertado palabras poco comunes como "piafar", dicho de un caballo cuando alza las patas delanteras alternativamente, o "vitáfono", el nombre del sistema de cine sonoro creado en los años 20 y que se empleó en la película El cantor de jazz.