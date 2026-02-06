El dardo de Juan del Val a Pedro Sánchez: "No puedes tenerle miedo a la gente. Eso es lo que le sucede"

Juan del Val es un escritor y periodista que en los últimos años ha alcanzado gran notoriedad mediática. El madrileño es conocido por su estilo directo y a menudo polémico en sus intervenciones.

Actualmente, trabaja como tertuliano en El Hormiguero - donde en un principio comenzó como guionista- y en La Roca. También ejerce como jurado en El Desafío y recientemente ha ganado el Premio Planeta por su novela Vera, una historia de amor.

Fiel a sus convicciones, el comunicador las expone a diario en la tertulia de actualidad del programa de Pablo Motos. Sin rehuir la controversia, Juan del Val volvió a protagonizar una intervención contundente en El Hormiguero.

En esta ocasión, el colaborador fue especialmente crítico con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras su ausencia en el funeral por las víctimas de la tragedia de Adamuz, celebrado en el Palacio de Deportes de Huelva.

El acto rindió homenaje a las víctimas del accidente ferroviario que conmocionó al país, en el que fallecieron 46 personas tras el choque de dos trenes. Mientras el Ministerio de Transportes continúa investigando las causas del suceso, la ausencia del jefe del Ejecutivo centró parte del debate televisivo.

Durante la tertulia, Tamara Falcó expresó que los responsables institucionales "tenían que haber estado ahí", a lo que Juan del Val añadió con contundencia: "Va en el cargo".

El escritor defendió que, ante una tragedia de tal magnitud, el presidente del Gobierno no debería rehuir el contacto con los ciudadanos. "Si eres el presidente y sucede algo tan dramático, no puedes tenerle miedo a la gente, que creo que es lo que sucede", afirmó.

Del Val también aseguró no encontrar justificación a la ausencia de Sánchez, señalando que "no tenía nada en la agenda" que se lo impidiera.

Asimismo, lamentó lo que considera una falta de protagonismo de las víctimas en el discurso institucional. "Lo que más me ha llamado la atención es la poca referencia que ha hecho a las víctimas de la tragedia", señaló.

Por último, el tertuliano cuestionó las declaraciones realizadas por el presidente en Bruselas, donde afirmó "asumir toda la responsabilidad". Una expresión que, según Del Val, carece de contenido real: "¿Esta frase qué quiere decir? Porque la dice sistemáticamente cada vez que sucede algo".

El debate se intensificó en el plató con la intervención de Pablo Motos, quien subrayó que "si asumes la responsabilidad, eres el responsable". A lo que Juan del Val respondió de forma tajante: "Por lo tanto, tienes que dimitir". El escritor cerró su intervención calificando la situación de "intolerable".