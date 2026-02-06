Confirmado: este es el dinero que se queda Hacienda de los 2.716.000 euros del bote que ha ganado Rosa en 'Pasapalabra'

Rosa Rodríguez, emocionada tras ganar el bote más alto de la historia de 'Pasapalabra'.

Rosa Rodríguez se ha convertido en la ganadora del bote más alto de toda la historia de Pasapalabra. La concursante se ha hecho con un premio total de 2.716.000 euros tras resolver al completo el Rosco del exitoso concurso de Antena 3.

La profesora de español de 32 años ha derrotado así a Manu Pascual, el que ha sido su único contrincante desde su llegada al programa, el 19 de noviembre de 2024. Ambos, además, han formado la pareja más longeva de Pasapalabra.

Rosa ha participado en un total de 307 programas. Y, en el último de ellos, cuando tan solo quedaban 3 segundos, la concursante ha dado con la última definición que le planteaba Roberto Leal.

Se dejaba para el final la letra 'M', que respondía al "apellido del jugador de fútbol americano que, en 1969, fue elegido jugador más valioso de la NFL, por la agencia AP". Earl Morrall era la solución.

Su victoria hace que Manu sea la 'víctima' de la normativa del concurso. Y es que, según las reglas de Pasapalabra, dicen que cuando un concursante gana el bote, su rival debe salir.

Roberto Leal consuela a Manu después de la hazaña de Rosa en 'Pasapalabra'.

En su caso, se lleva a casa un total de 270.600 euros, que es el dinero que ha ido acumulando por todas sus victorias parciales desde que aterrizara en Pasapalabra hace casi dos años, el 16 de mayo de 2024.

El madrileño puede consolarse al menos de haber ganado el balance con Rosa: 120 triunfos, 96 derrotas y 91 empates.

Primera deducción

Lo cierto es que buena parte de los 2.716.000 euros irá a las arcas de la Agencia Tributaria. Es decir, este dinero no llegará a la cuenta bancaria de forma íntegra.

Hay que recordar que todos los premios que se consiguen en los concursos de televisión están sujetos a gravamen. Se trata de algo que muchos de los espectadores desconocen.

En primer lugar, la Agencia Tributaria aplicará una deducción del 19% antes de entregar el premio. O, en otras palabras, es la productora de Pasapalabra la que ejecutará esta deducción a la hora de hacer el ingreso a Rosa.

Así lo indica el artículo 101.7 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que dice textualmente lo siguiente.

Rosa, instantes antes de resolver su último Rosco de 'Pasapalabra'.

"El porcentaje de retención e ingreso a cuenta sobre los premios que se entreguen como consecuencia de la participación en juegos, concursos, rifas o combinaciones aleatorias, estén o no vinculadas a la oferta, promoción o venta de determinados bienes, productos o servicios, será del 19 por ciento".

Así pues, a Rosa le retendrán un total de 561.000 euros por defecto y recibirá ahora un total de 2.199.060 euros.

Declaración de la Renta

Pero el 'mordisco' al bote no se queda aquí, porque la concursante deberá recoger dicho premio en la declaración de la Renta, por lo que se aplicarán los porcentajes a los tramos correspondientes. Y es que el ingreso restante se considera como ganancia patrimonial.

Hay que explicar que el IRPF se trata de un impuesto que está cedido parcialmente a las comunidades autónomas. De ahí que haya que consultar tanto los tramos estatales como los de Galicia, que es donde Rosa tiene su residencia.

Además, es un impuesto progresivo, de forma que no se aplica a la totalidad del premio el mismo porcentaje, sino por tramos. Es decir, los porcentajes aumentan en función de la cantidad del premio.

Rosa tendrá que pagar por un lado un 24,09% de la escala estatal (lo mismo que hubiese pagado Manu), y, por otro, un 22,3% por la comunidad autónoma.

Rosa Rodríguez, en shock, junto a Roberto Leal.

Es decir, Hacienda se quedará con un 46,39% del total del monto recibido por Rosa. Como consecuencia, la Agencia Tributaria estatal recaudaría unos 654.300 euros de este premio y la Hacienda autonómica de Galicia un total de 605.700 euros.

Ambos organismos recaudarán alrededor de 1.260.000 euros, según confirman los expertos de TaxDown.

No obstante, hay que tener en cuenta que estos porcentajes se corresponden a la Campaña de la Renta de 2025 (ejercicio de 2024), pero cuando Rosa tenga que declarar el premio (los ingresos de 2026 se declararán en la Campaña de la Renta de 2027), los porcentajes de los tramos pueden haber cambiado ligeramente.

Rosa Rodríguez: 32 años y argentina

Rosa Rodríguez nació en Quilmes (Argentina) el 18 de octubre de 1993. Tiene 32 años. Cuando tenía 7, en 2001, sus padres decidieron emigrar a España, a Galicia, y fijar su residencia en A Coruña. Y es que su padre es nacido allí pero emigrado a Argentina cuando era pequeño.

Estudió inicialmente el grado en Filología Inglesa. Después, hizo un máster en Lingüística, otro en Educación y otro en Neurociencia aplicada a la educación.

Manu Pascual y Rosa Rodríguez, en el rosco de los 2.716.000 euros de 'Pasapalabra'.

Actualmente trabaja como profesora de español como lengua extranjera para estudiantes internacionales (que no de Lengua Castellana) en el ámbito universitario.

Entre sus grandes pasiones está la cocina. "Me encanta comer y aprender", ha dicho en una ocasión. Además, le gusta hacer deporte, leer, escuchar podcast, estar en la naturaleza, dibujar y bordar.

Rosa Rodríguez se define como "curiosa" porque le encanta descubrir cosas nuevas. También es introvertida, aunque social. "También soy tímida y muy positiva", añade.

Cuenta la concursante que fue su madre la que le animó a presentarse al casting de Pasapalabra.