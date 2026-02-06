Comunicado oficial de la familia de Carlos Lozano, tras las graves acusaciones recibidas en 'GH DÚO': "Es un caballero"

En las últimas galas de GH Dúo, dos compañeras de Carlos Lozano (63 años), Sandra Barrios y Raquel Salazar, han vertido sobre él calificativos como "asqueroso", "guarro", "baboso", "viejo verde" o insinuaciones sobre supuestos roces físicos con mala intención.

Estas acusaciones, emitidas en pleno prime time y amplificadas en las redes sociales, han cruzado una línea que para su entorno ya no entra en el juego del reality, sino en la descalificación personal. Así, su familia ha emitido un comunicado, publicado en el perfil de Instagram de Carlos Lozano.

"Comunicado de la familia de Carlos. Vamos a decirlo claro, que ya está bien", empieza el texto, escrito junto a varias imágenes familiares. Un carrusel en el que la gran protagonista es la hija del presentador, Luna Lozano.

"Estamos viendo y leyendo muchas tonterías sobre Carlos: que si 'baboso', que si 'viejo verde', que si está obsesionado con la comida, que si no se ducha… el pack completo de caricatura barata. Y no, no es verdad", aseguran.

La familia de Lozano ha estallado y denuncia que se está tratando de convertir al concursante en un personaje grotesco, basado en exageraciones y etiquetas que no responden a su comportamiento, ni dentro ni fuera de la televisión.

"Carlos es un señor, un caballero y un profesional como la copa de un pino. Lleva toda la vida trabajando en televisión, respetando a compañeros y al público, y no va a ser ahora cuando cuatro comentarios interesados tiren por tierra una trayectoria intachable", insisten.

El texto va más allá de una defensa puntual y apunta a la mecánica del programa: "Aquí sabemos perfectamente cómo funciona esto: 'Cuando un concursante es fuerte, tiene personalidad y no pasa desapercibido, molesta. Y cuando molesta, llegan la envidia, las etiquetas y los ataques personales. Esto ha pasado siempre y seguirá pasando".

Carlos Lozano, entre lágrimas en 'GH DÚO'. Telecinco

La familia interpreta las acusaciones como parte de una estrategia para desestabilizar a Carlos Lozano y desprestigiar su imagen ante la audiencia, más que como una reacción espontánea a una conducta reprochable.

Así, han pedido al público "que no se coma la cabeza con rumores y exageraciones, que se premie la educación, el respeto y las buenas formas, y no los comportamientos que todos estamos viendo de otros que van dando lecciones pero no las aplican".

En el comunicado se insiste en que "Carlos es un gran padre, un gran hijo, un gran amigo y un gran profesional, de los que ya no abundan".

La familia subraya su larga trayectoria en televisión, su respeto a compañeros y su manera de comportarse "incluso cuando otros no están a la altura", contraponiendo la figura del concursante señalado con la del profesional que lleva décadas en el medio.

El entorno cierra el mensaje agradeciendo a los que saben ver "más allá del ruido".