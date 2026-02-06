¿Eres capaz de responder las 25 preguntas del Rosco de Rosa sin fallos y ganar el bote de 2,7M de 'Pasapalabra'? Demuéstralo

Rosa Rodríguez ha hecho historia al convertirse en la ganadora del bote más alto de todos los tiempos de Pasapalabra.

La concursante ha derrotado a Manu Pascual, el que ha sido su rival desde hace año y medio. Se lleva un premio de 2.176.000 euros.

Como todos los Roscos, el del bote histórico, intercalaba palabras fáciles y varios 'cerrojos', es decir, definiciones casi imposibles que son las que dan acceso al premio. EL ESPAÑOL te reta a resolver el Rosco que ha completado Rosa. Y tú, ¿serías capaz de hacerlo sin fallos?

Nacida en Argentina, de padres gallegos, Rosa ha entrado en el Olimpo de los ganadores de Pasapalabra tras responder de forma correcta a la 'M'.

El enunciado decía así: "Apellido del jugador de fútbol americano que, en 1968, fue elegido jugador más valioso de la NFL, por la agencia AP". La respuesta era Earl Morrall.

La concursante de A Coruña aterrizó en Pasapalabra el 19 de noviembre de 2024, en parte, alentada por su madre, una fan de los concursos.

Desde entonces, Rosa ha librado una batalla sin cuartel con Manu, cuyo balance ha sido el siguiente: él ha ganado 120 veces; ella 96 y han empatado en 91 ocasiones.

Manu Pascual y Rosa Rodríguez, en el rosco de los 2.716.000 euros de 'Pasapalabra'.

Lo cierto es que ambos han formado una exitosa pareja televisiva, impulsando de manera significativa las audiencias del programa. Esta temporada ha promediado un 20,3% de cuota y 1.928.000 espectadores.

En cuanto al Rosco, que es la prueba reina de Pasapalabra, ha firmado una media del 25% de cuota y 2.616.000 seguidores. El programa, además, ha obtenido el 68% de los minutos de oro, entre sus días de emisión.

Supera a Rafa Castaño

Con los 2.716.000 euros, Rosa desbanca el récord que hasta ahora tenía Rafa Castaño. El sevillano se llevó 2.272.000 euros en marzo de 2023, mejorando, a su vez, la marca que tenía Eduardo Benito. Este ganó 2,1 millones en 2006.

Manu, por su parte, se lleva a casa 270.600 euros. Es el dinero que ha ido acumulando en todos los triunfos parciales a lo largo de los 437 programas en los que ha estado.

El psicólogo desaparecerá también de Pasapalabra porque, según la normativa, cuando un concursante gana el bote, su rival debe salir del concurso. Una regla que para muchos está considerada injusta.

La vida de Rosa no cambiará mucho pese a embolsarse esta suculenta cantidad de dinero y lo destinará a su familia: "Me gustaría poder ayudar y, si sobrase algo, vivir con más tranquilidad, que con la economía de hoy es complicado".