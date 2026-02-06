Audiencias: 'Pasapalabra' arrasa en Antena 3 con el bote de Rosa con un 36,8% de share y casi 4 millones de espectadores

Pasapalabra ha disparado los audímetros. Antena 3 acertó llevando nuevamente el bote del concurso al prime time y creando todo un evento en torno a él.

La hazaña de Rosa Rodríguez se convierte en lo más visto de la televisión en lo que llevamos de año, al arrasar con un 36,8% de cuota de pantalla y un promedio de 3.696.000 espectadores, según Kantar Media.

Tal ha sido el éxito de la emisión, que Pasapalabra consiguió el minuto de oro a las 00:07, justo en los instantes finales del Rosco de la gallega. En ese instante, Antena 3 alcanzó el 45,5% de cuota y los 4 millones de seguidores.

El bote de Rosa, no obstante, se queda a poco de superar el de Rafa Castaño. El sevillano se hizo con el bote el 16 de marzo de 2023, que hasta entonces era el más alto de Pasapalabra. Ese día, el programa voló hasta el 37,4% y 4.578.000 seguidores.

Sí supera con creces a los demás premios dados por Pasapalabra en Antena 3. El de Óscar Díaz, también emitido en prime time, alcanzó un 20,1% y 3.243.000 espectadores el 15 de mayo de 2024.

Diferente estrategia siguió Antena 3 con el bote de Pablo Díaz, el primero que dio después de comprar los derechos del formato. En aquella ocasión, el 1 de julio de 2021, Pasapalabra dio su premio en el access: el concurso alcanzó un 30,8% y 4.348.000 espectadores.

Cifras más discretas tuvo el bote de Sofía Álvarez el 27 de septiembre de 2021. La cita fue por la tarde, en su horario habitual, y Pasapalabra firmó entonces un 23,5% y 2.568.000 fieles.

