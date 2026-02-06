Ana Duato lo confirma: vuelve 'Cuéntame cómo pasó' por el 25 aniversario del estreno de la legendaria serie de TVE

La familia Alcántara, en una de las últimas temporadas de 'Cuéntame cómo pasó'. RTVE

Los seguidores de Cuéntame cómo pasó están de enhorabuena. Este jueves, 5 de febrero, Ana Duato confirmó la existencia de dos capítulos adicionales de la serie más longeva de la televisión en España para celebrar los 25 años de su estreno.

La actriz lo desveló en la premiere deLa Fiera, película que ve la luz este viernes y que protagoniza su hijo mayor, Miguel Bernardeau, junto a Carlos Cuevas y Miguel Ángel Silvestre.

"Se nos casa Imanol Arias, ahora va a ser abuelo...", le recordaba la reportera de Europa Press. "Es parte de la familia, son muchos años juntos. Muy contenta por todo, por verle feliz", señalaba Duato.

"Y, sobre todo, porque ahora tenemos ahí un proyecto de dos capítulos que son homenaje a 25 años de Cuéntame cómo pasó. Es un homenaje muy bonito, para los espectadores primero, y para todos nosotros", reconocía la intérprete.

Este anuncio se produce cuando ambos actores han saldado sus cuentas pendientes con Hacienda. Duato fue absuelta, al igual que su marido, de fraude fiscal. Arias colaboró con la Justicia y reintegró al fisco 2,2 millones de euros.

Ana no revelaba más detalles sobre este "homenaje" inesperado. Si continuará de algún modo por la trama o se tratará de una especie de reencuentro de los actores. No existe confirmación oficial por parte de TVE.

Carlos y Karina en la serie 'Cuéntame'.

En efecto, Televisión Española estrenó la ficción producida por Grupo Ganga el 13 de septiembre de 2001. En cuestión de medio año se cumplirá un cuarto de siglo.

Fue dos días después de los atentados del 11S, un evento que supuso una gran conmoción mundial y que a punto estuvo de aplazar la primera aparición de la familia Alcántara en las pantallas españolas.

Tras 22 años y 23 temporadas, TVE puso fin a Cuéntame cómo pasó el 29 de noviembre de 2023, con una tanda final de 7 capítulos. Cada episodio, dedicado a uno de los personajes principales de la serie.

La temporada abarcó lo sucedido en el mundo entre los años 1994 y 2001. Es decir, acontecimientos como la salida de Moncloa de Felipe González y la llegada de José María Aznar al poder, el asesinato de Miguel Ángel Blanco a manos de ETA, el efecto 2000 o los mismos atentados que sucedían realmente mientras se estrenaba la serie.

Así terminó 'Cuéntame'

La trama de los últimos episodios de Cuéntame cómo pasó gira en torno a la enfermedad de Mercedes, el infarto de Antonio, los problemas personales y profesionales de sus hijos y la organización de la herencia, que provoca un fuerte conflicto entre los hermanos.

Doña Herminia muere en estos capítulos y su despedida desencadena importantes desavenencias en el seno de los Alcántara.

El regreso de Carlos desde Nueva York, en pleno 11S, propicia la reconciliación en Sagrillas. Además, Karina anuncia que está embarazada, simbolizando que la vida sigue con un nuevo miembro del clan.