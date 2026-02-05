La vida actual de Pablo Díaz: de ganar casi 2 millones de euros en 'Pasapalabra' a desaparecer de las redes sociales

Pablo Díaz fue el primer ganador del bote de 'Pasapalabra' en Antena 3. Atresmedia Televisión

Pablo Díaz, Rafa Castaño, Óscar Díaz, Fran González, Paz Herrera... Si algo tienen en común todos es que saben lo que es ganar un bote millonario en Pasapalabra.

El próximo jueves, Manu Pascual o Rosa Rodríguez pasarán a formar parte del selecto club. Uno de ellos se embolsará cerca de 3 millones de euros, el mayor premio individual entregado en la historia de la televisión.

Merece la pena detenerse en el caso de Pablo Díaz. El joven causó auténtico furor en la audiencia porque fue el primer ganador del bote de Pasapalabra en la nueva etapa del concurso en Antena 3.

El formato volvió a Atresmedia en 2020 después de que Telecinco tuviese que dejar de emitirlo en 2019, tras un largo pleito con ITV Studios, la dueña de los derechos.

El 1 de julio de 2021, Díaz ganó 1.828.000 euros, entonces uno de los botes más altos del formato. Permaneció 260 tardes en el programa y dejó fuera a rivales tan fuertes como Nacho Mangut o Marta Terrasa.

Su 'pregunta del millón' fue: "Contiene la equis, en las Repúblicas de Venecia y Génova, príncipe o magistrado supremo". "Dux", respondió el concursante. Y el resto es historia.

Pablo Díaz nació en Tenerife en 1997, por lo que tiene 29 años. Empezó a estudiar violín a los 5 años y piano a los 6, formándose en la Escuela Superior de Música Reina Sofía.

Cuando se hizo con el bote de Pasapalabra, Pablo cursaba un máster de violín en Ámsterdam. Tras el programa, pudo cumplir su sueño: mudarse a Madrid, independizarse y continuar su formación musical.

Lo cierto es que la vida del músico en la actualidad es algo desconocida. EL ESPAÑOL contactó con él en el verano de 2023 y afirmó que prefería mantenerse alejado del foco.

"Es una elección personal, no por ninguna publicación o medio, pero es que prefiero, en la actualidad, mantener un perfil bajo de presencia pública", expuso el violinista, en declaraciones a este periódico.

50.000 seguidores en Twitch

Sí se sabe que Pablo Díaz es integrante de un cuarteto llamado Nomané, dedicado a la música para bodas y otros eventos.

Aunque no se trata de una formación estable, participa en algunas actuaciones en las que toca el violín.

Otra de sus principales aficiones son los videojuegos, en particular los clásicos de Nintendo. Una afición que comparte en su canal de Twitch.

Es ahí, frente a sus casi 50.000 seguidores, donde se mantiene medianamente activo y realiza transmisiones en directo jugando a Super Mario Bros, Zelda o Suika Game.