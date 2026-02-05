El truco de los Javis para trabajar juntos tras su ruptura: "La clave es reconocer en qué es mejor que tú"

Los Javis son una de las duplas más exitosas e icónicas del audiovisual español en los últimos años, con títulos como Paquita Salas, La Llamada o La Mesías.

Aunque en noviembre de 2025 anunciaron su ruptura sentimental tras 13 años juntos, mantienen su exitosa alianza profesional y su productora, centrados ahora en proyectos como La bola negra.

Por separado, ambos continúan acumulando éxitos profesionales. Ambrossi, por ejemplo, se estrena este año como presentador del Benidorm Fest en La 1, tras haber ejercido anteriormente como maestro de ceremonias en los Premios Goya y como profesor de interpretación en Operación Triunfo.

A pesar de la separación, la pareja artística sigue unida. Los Javis han revelado en varias ocasiones cuáles son sus claves para trabajar juntos. Un método que, según aseguran, les permitirá seguir colaborando con éxito incluso tras la ruptura sentimental.

En una entrevista en El Hormiguero, los directores contaron cómo ha evolucionado su dinámica de trabajo: "En la temporada tres de Paquita discutíamos bastante y, después, en Veneno y La Mesías no discutíamos nada”, relató Calvo, mostrando cómo con los años han aprendido a encontrar un equilibrio creativo.

Seguidamente, Ambrossi reveló cómo fueron sus inicios: "Al principio cuando empezamos a trabajar juntos, cuando él brillaba en algo yo quería hacerlo más. Me salía eso".

"Si él es muy bueno con las cámaras y tenía muy buen ojo técnico, yo quería. Eso al final no le daba espacio ni a él ni a mí", continuó el guionista.

El madrileño cuenta que eso fue su punto de inflexión para cambiar y evolucionar: "Poco a poco fui dándome cuenta de que lo que tenía que hacer era focalizarme en lo que tengo yo bueno, en creer en lo que yo hago bien".

Por ello, se dedicó a explotar sus capacidades en vez de enfocarse en lo que su pareja hacía bien: "A partir de ahí dije, yo voy a centrarme más en estar con los actores, en elegir los figurantes, en ideas más globales". "Yo tengo una mente más macro y Javi es muy detallista", confesó el hermano de Macarena García.

"En ese momento empecé a poder admirar lo que él hacía y empecé a brillar yo y a aprender lo que justo quería aprender. Desde la relajación aprendí eso que tanto quería", agregó en el espacio de Antena 3.

Calvo añadió la clave de su colaboración: "Cuando trabajas en pareja la clave es saber en qué el otro es mejor que tú. En vez de competir contra ello, atesorarlo".

Así, pese a la ruptura sentimental, Los Javis demuestran que la fuerza de su alianza creativa va más allá de lo personal. Podremos comprobarlo dentro de muy poco con su próxima película, La bola negra.

Inspirada en la obra inacabada homónima de Federico García Lorca y en La piedra oscura de Alberto Conejero, La bola negra cuenta con un reparto encabezado por Guitarricadelafuente, Carlos González y Miguel Bernardeau.

El film narra las vidas interconectadas de tres hombres en distintas épocas, mostrando cómo la sexualidad, el deseo, el dolor y la herencia marcan sus existencias.

A través de estos tres momentos históricos, la narrativa reflexiona sobre qué ha significado ser una persona queer a lo largo del tiempo. El estreno está previsto para el 2 de octubre de 2026, en todas las salas de cine de España.