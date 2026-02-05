Sonsoles Ónega, sobre su metedura de pata con Cádiz: "Pido disculpas. Fue una evidente confusión"

Sonsoles Ónega ha pedido disculpas en pleno directo tras la confusión cometida en Y ahora Sonsoles, el jueves 4 de febrero.

El error se produjo mientras el espacio informaba sobre los efectos de la borrasca Leonardo, que está azotando a buena parte de la Península, especialmente a Andalucía, donde numerosas personas han tenido que ser desalojadas de sus viviendas.

Durante la emisión, la presentadora confundió una imagen del océano con la de un río desbordado. En pantalla aparecía una señal en directo procedente de una cámara de la Dirección General de Tráfico situada en la CA-36, sobre el puente José León de Carranza.

Desde el plató, la presentadora interpretó la escena como "una autovía urbana de acceso a Cádiz totalmente inundada a los lados. Esta imagen actual no es".

El programa 'Y ahora Sonsoles' Atresmedia

El momento no tardó en viralizarse en redes sociales, donde numerosos usuarios criticaron la falta de conocimiento tanto de la presentadora como del equipo presente en el plató, señalando que nadie corrigió el error en directo. Las críticas también se centraron en la confusión geográfica, al tratarse en realidad de la bahía de Cádiz.

Tras el revuelo generado, Sonsoles Ónega quiso aclarar lo sucedido y pedir disculpas públicamente en el programa. "Ayer nos metimos en un charco y resultó ser una bahía, la bahía de Cádiz", reconoció la de Antena 3.

Ónega explicó el contexto en el que se produjo el error y restó dramatismo a la situación. "Fue una evidente confusión en una tarde de miles de imágenes. Pido disculpas y dios tenga en su gloria a quien le ha parecido un error imperdonable y a quien nunca se equivoca. Ya lo saben", concluyó.

Ante la oleada de críticas, Sonsoles Ónega optó por una reacción directa y sin evasivas, abordando la confusión en pleno directo y asumiendo el error con ironía y autocrítica.

La escena, ya convertida en un clip viral que circula por todas las redes sociales, ha generado una reacción dispar entre los usuarios, mezclando carcajadas, indignación y resignación.

En la red social X, numerosos comentarios criticaron la confusión, con mensajes como "que han confundido en Y ahora Sonsoles el océano con un río desbordado, esto no puede ser verdad", "¿pero esta gente sabe dónde está Cádiz?" o alusiones a la supuesta falta de conocimientos geográficos de la presentadora, especialmente al tratarse de una ganadora del Premio Planeta.