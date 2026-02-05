La serie de 120 millones de euros regresa y su actor español se sincera: "No estaba listo para gestionarlo"

La serie de 18 millones por episodio regresa y su actor español se siente abrumado: "No estaba listo para gestionarlo"

El live-action de 'One Piece' regresa con su temporada 2 tres años después. La primera tanda de episodios de la adaptación de la obra de Eiichiro Oda revolucionaron por completo el panorama de las producciones de acción real, y ahora Netflix promete elevar aun más el listón.

Con su estreno fijado para el 10 de marzo en la gigante del streaming, Taz Skylar, actor español que interpreta a Sanji, confiesa que no estaba preparado para el bombazo que generaría la serie y que su preparación física para el miembro de los Sombrero de Paja le sobrepasó.

'One Piece' es una de las producciones más ambiciosas y caras de Netflix, con un presupuesto aproximado de 18 millones de dólares por episodio, y Skylar está totalmente abrumado por el éxito y preparado para el siguiente paso de la serie.

'One Piece' ha cambiado la vida de Taz Skylar.

"Pensaba: 'Yo no voy a poder hacer esto'"

"Entrenar para interpretar a Sanji en la primera temporada fue lo más duro que he hecho en toda mi vida", explica el actor en un reciente vídeo, admitiendo que no estaba convencido de que pudiera sacar adelante el gran trabajo que se requería para encarnar a su personaje.

"Pensaba: 'Yo no voy a poder hacer esto'", continúa. "No era consciente de todo el ruido que iba a haber y yo no estaba listo para gestionarlo."

"Me pegué una auténtica paliza, estaba lesionado por todos lados y ni siquiera habíamos empezado a grabar", añade, abordando su increíble faena física para el personaje de Sanji. "Cuando comenzamos a rodar, las piezas empezaron a funcionar y pude encontrar el equilibrio entre el personaje y mi propia interpretación."

Con todo, los esfuerzos de Skylar valieron la pena y los resultados hablan por sí solos: el live-action de 'One Piece' es uno de los mejores de la historia y su temporada 2 llegará a Netflix el 10 de marzo para ampliar la leyenda de la obra de Eiichiro Oda en formato occidental.