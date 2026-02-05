Sanseverina Lazar (26), Aidita en la serie 'Aída', sobre su dura infancia: "Era el chiste fácil. No me iba al patio con los niños"

Pasado y presente de Sanseveria Lazar, Aidita en la serie 'Aída' en un montaje de BLUPER.

La esperada vuelta de Aída ha despertado nostalgia y entusiasmo entre sus fans. La mítica serie de Telecinco ha regresado en forma de película, dirigida por Paco León con la mayoría de su elenco principal.

En este viaje a Esperanza Sur, el público no solo ha podido ver de nuevo al Luisma, a Fidel, a Mauricio Colmenero o a Machu Pichu.

Otra que ha despertado un interés especial ha sido Aidita, la hija de Soraya, el personaje que interpretaba Miren Ibarguren, y nieta de la propia Aída, la gran Carmen Machi.

Sanseverina Lazar era la actriz que le dio vida cuando apenas era una niña. Pese a que su personaje no era uno de los principales de la sitcom que producía Globomedia, Aidita se ganó el cariño de los espectadores después de su fichaje en la sexta temporada.

Salvando las distancias, su caso recuerda al de Ricardo Gómez y Elena Rivera (Carlitos y Karina en Cuéntame), niños que la audiencia ha visto cómo han pasado a ser adolescentes.

Y así pasó con Sanseverina durante más de 70 episodios, con el único matiz de que cuando Aída bajó la persiana el 8 de junio de 2014, ella desapareció completamente de la televisión y se le perdió el rastro.

Once años después, Sanseverina ha reaparecido en la película convertida en una mujer de 27 años. "Volví a encontrarme con mi segunda familia y reviví momentos que fueron muy bonitos y significaron mucho, ya que Aída marcó un antes y un después en mi vida", escribía en su cuenta personal de Instagram.

Lo cierto es que la exposición que le dio la serie tuvo consecuencias negativas en su día a día. Así lo ha reconocido en el podcast de Estela Amorós. Aunque asegura que su paso por Aída fue "de las mejores épocas de mi vida", no oculta que sufrió bullying por su papel.

"En el instituto era el chiste fácil. El físico ha sido siempre un objetivo", confiesa. "Yo no me iba al patio con los niños. Me hacían así [le tiraban del pelo] niñas más grandes que yo".

Sanseverina recibía comentarios gordófobos de sus compañeros de clase. "¿Te has comido el bocata?", le decían. De hecho, hubo quien después de hacerse una foto con ella le soltó: "¡Ja! Mírala qué graciosa. ¡Todo el día comiendo como en la serie!".

La joven se emociona al traer al presente todos estos recuerdos negativos. De hecho, reconoce que su 'madre', Miren Ibarguren, se enteró hace poco del bullying que sufría cuando participaba en la serie.

"No seguía en otras series porque dije ya está", asevera para agregar con lamento que "nunca he sido una niña delgadita y no pasa nada".

Sanseverina, además, revela en esta conversación el origen de su nombre. "Es raro, pero único", dice, explicando que es de Rumanía pero que se crió en Vallecas.

También recuerda el día que la rechazaron en un casting cuando solo tenía 6 años: "Fui a una agencia de niños, llevé las fotos y, conmigo delante y con mi madre, dijeron: 'Lo sentimos mucho, pero es que tu hija no tiene una cara comercial".

¿Y qué fue entonces de Aidita tras el final de Aída? Sanseverina confiesa que estudió Estética. "Pensaba que era uñas y maquillajes", dice con gracia. Y cuando tenía 16, trabajó en un McDonald's de Alemania.