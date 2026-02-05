Radiografía del duelo entre Manu y Rosa en 'Pasapalabra': "Tímidos, cero narcisismo y reflejo de rivalidad sana"

Manu Pascual y Rosa Rodríguez en uno de los 307 roscos en los que se han enfrentado. Atresmedia Televisión

Ha llegado el día. Toda España está pendiente de la resolución del duelo entre Manu y Rosa en Pasapalabra. Uno de los dos conseguirá este jueves, 5 de febrero, el bote más alto de la historia del concurso: 2.716.000 euros.

El mayor premio de todos los tiempos refleja muy bien la histórica rivalidad que han mantenido el madrileño y la argentina afincada en Galicia. Se han enfrentado a un total de 307 roscos, lo que les convierte en la pareja más longeva de Pasapalabra.

La espectacular batalla que vienen librando desde el 18 de noviembre de 2024, que fue cuando se incorporó Rosa, ha hecho que el programa dispare los audímetros, en especial en estas últimas fechas, tras saberse que el bote ya tenía dueño. El programa promedia este curso un 20,3% de share y casi 2 millones de espectadores.

Pero, ¿qué les hace especial? ¿Por qué conectan tanto con el público? ¿Cómo gestionan los momentos de más tensión en el rosco?

Lara Ferreiro, psicóloga y autora del libro ¡Ni un capullo más! El método definitivo para quererte y encontrar a tu pareja perfecta analiza para EL ESPAÑOL la "pareja del momento" en televisión que hoy dirá adiós.

Rosa y Manu, los concursantes finalistas de 'Pasapalabra'. Cedida

La experta asegura que se trata de un "dúo arquetipo". "Los dos son tímidos, tienen perfiles bajos y no quieren llamar la atención. Cero narcisistas", dice sobre Rosa y Manu.

Como expone Ferreiro, "su juventud rompe con el perfil de concursante maduro", si bien están en sintonía con las personas tipo que se presentan a Pasapalabra.

"Tienen un alto control emocional, disciplina y un perfil medio alto educativo. Son gente enfocada a las artes humanistas con mucha capacidad de concentración", sostiene, explicando que este tipo de perfiles son los que hacen mejor a un concurso. "Los narcisistas al final se derrumban".

Manu, psicólogo de 29 años, y Rosa, profesora de español de 32 años, "reflejan ese ideal de rivalidad sana". Esto hace, en palabras de la experta, que "baje la ansiedad en el espectador" y que te quedes a verlos.

La psicóloga Lara Ferreiro. Cedida

"Transmiten autenticidad. Dan ganas de abrazarles y llevártelos a casa para que les hagas una paella", señala la psicóloga en conversación con este periódico, que destaca la "educación emocional" que tienen. "La épica no está en el premio, sino en el recorrido", añade.

"Atraen por su humildad ante la exposición mediática de gente tan narcisista en redes sociales", asegura Ferreiro. Por otra parte, señala la "potente química" que existe entre ellos que lleva a que la gente en casa fantasee: "¿Serán novios?".

Analizando de forma individual a cada participante, la experta define a Manu como "el introvertido funcional": "Es una persona reservada y tímida con un pensamiento súper rápido e intuitivo" que "no busca ser famoso" y que no se muestra como superior, sino "súper seguro".

Para Ferreiro, el madrileño tiene una "alta tolerancia a la presión continuada", y es que culminará su participación en Pasapalabra tras haberse enfrentado a 437 roscos. "Es como un francotirador", sostiene.

Manu Pascual ha pasado a ser el concursante más longevo de 'Pasapalabra'.

"Está muy concentrado, no dispara a todo. Cuando tira, ese francotirador emocional acierta y brilla en el programa", sigue. Es decir, "no es nada impulsivo" porque "sabe cuándo arriesgar y cuándo frenar".

Manu "compite más contra sí mismo que contra Rosa". De hecho, su motivación intrínseca es "aprender, superarse y disfrutar del reto".

Sobre cómo afronta los roscos, Lara Ferreiro expone que Manu "activa su memoria semántica del hipocampo de forma brutal", como si se tratara de un coche que se pone enseguida a 500 km/h. "La rutina es su escudo psicológico", agrega.

Manu, a juicio de la psicóloga, "tolera el error con naturalidad. No se bloquea ni entra en pánico". En el caso de no saber una definición, opta por "dejar pasar, respirar y seguir". "El silencio es su herramienta de control", remata.

De Rosa, o 'Rosita de España' como cariñosamente la llama Ferreiro, dice que "es reflexiva, pero no es tan rápida como Manu". Hablamos de una persona "emocionalmente cálida" con "un apego familiar muy importante", ya que sus padres y sus hermanos son su "motor interno".

"No tiene una confianza ciega en sí misma, sino que es más de esforzarse", subraya Ferreiro. La experta sostiene que Rosa cuenta con "una aversión al riesgo moderada" y que tiene "una entidad vocacional de ayudar, de buena persona".

Rosa Rodríguez, concursante de 'Pasapalabra'.

Como ocurre con Manu, la natural de Quilmes no es alguien competitivo ni quiere llamar la atención: "Compiten desde el juego, no desde la agresión. Es puro talento".

En cuanto a su modo de enfocarse a los roscos, Rosa "activa la parte emocional lenta y sostenida" en la prueba reina de Pasapalabra.

"Mantiene el nivel sin picos ni desbordes, tendencia también al pensamiento lógico secuencial, tiene un optimismo realista, cree que puede ganar pero no le obsesiona el éxito", asegura.

Lara Ferreiro señala que Rosa encara a los roscos de forma "diferente" a su contrincante, porque "analiza antes de responder". "Ella escucha, procesa y contesta cuando está segura. No comete errores impulsivos".

En este caso, su mecanismo de gestionar la ansiedad es hacer "respiraciones profundas". "Convierte la tensión en foco mental" y "acepta la presión", nos dice la experta.

"Hace pausas conscientes para evitar ese bloqueo. Respira, se ríe, se anima y se centra en el aquí y en el ahora. Confía en sí misma, no se compara con Manu", reflexiona Lara.

Y con todo esto, se explica cómo Manu y Rosa, gracias a sus personalidades, han conectado de una forma tan bestial con la audiencia cada tarde. "Son dos mitos de Pasapalabra. Historia de la televisión", concluye la psicóloga.