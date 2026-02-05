Melani Olivares, alto y claro sobre su etapa en 'Aída': "Perdí personajes por estar demasiado sexualizada en la serie"

Melani Olivares es una de las actrices más reconocidas del panorama audiovisual español, con una trayectoria que abarca cine, teatro y televisión.

Sin embargo, su papel más icónico llegó con Aída (2005-2014), una de las series más exitosas de la televisión española tanto en audiencia como en impacto cultural.

La ficción dejó personajes que ya forman parte del imaginario colectivo, entre ellos Paz, la amiga de Aída y prostituta del barrio de Esperanza Sur, a la que dio vida Olivares durante las diez temporadas completas que duró el serial.

Un personaje que evolucionó notablemente a lo largo de los años: de vecina que ejercía la prostitución a casarse con Luisma y, finalmente, encontrar una estabilidad personal y emocional.

Melani Olivares en Aida

Ahora, Aída regresa en formato película bajo el título Aída y vuelta, ya disponible en los cines. El filme se centra en los últimos cinco días de rodaje de la serie desde la perspectiva de los actores y cuenta, como no podía ser de otra manera, con Melani Olivares dentro del elenco.

Pese al enorme éxito del personaje, la actriz ha confesado en una entrevista concedida a la revista Lecturas que este papel tuvo consecuencias negativas en su carrera profesional, al encasillarla en un perfil muy concreto.

"Me he perdido hacer personajes que me hubiera encantado por estar demasiado sexualizada", ha reconocido.

Olivares ha reflexionado sobre cómo la construcción del personaje de Paz condicionó la percepción que se tenía de ella como actriz: "Paz era un personaje sexualizado, y cuando tú sexualizas tanto a una mujer se convierte en algo que ni siente ni padece. No se pensaba en mí como madre de niños pequeños, por ejemplo".

La intérprete también ha hablado sobre la precariedad y la exigencia del oficio actoral, subrayando la importancia de la vocación para mantenerse en la profesión.

Melani Olivares y Paco León en 'Aída'

"En esta profesión se sobrevive porque nos apasiona nuestro trabajo. De todos modos, yo no he conseguido ningún contrato en una alfombra roja ni en un bar de copas, sino haciendo castings", ha afirmado con rotundidad.

Además, Melani Olivares ha defendido abiertamente su modelo de familia frente a las críticas externas. "Las opiniones son como los culos, todo el mundo tiene uno".

"Yo tengo la familia que he querido tener: la mayor es adoptada y los otros dos son cada uno de un padre, me trae sin cuidado que los demás lo entiendan o les parezca mal", ha sentenciado.