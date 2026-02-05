Laura Madrueño abandona 'Supervivientes' después de tres ediciones: Telecinco anuncia a su sustituta

Laura Madrueño dice adiós a Supervivientes. Tras tres años al frente del programa desde Honduras, la presentadora se desliga del formato de Telecinco.

Según ha informado Mediaset España a través de una nota de prensa a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, será María Lamela quien conduzca el reality, que continuará encabezando Jorge Javier Vázquez.

La periodista narrará el día a día del grupo de famosos que protagonizará la intensa y épica aventura que se desarrollará en los Cayos Cochinos próximamente. De momento, no hay fecha para el inicio de la nueva entrega.

La presentadora Laura Madrueño. Cuarzo Producciones

Por ahora, no han trascendido las causas del sorpresivo abandono de Laura Madrueño. La comunicadora tampoco se ha pronunciado al respecto al cierre de este artículo.

Fue en diciembre de 2022 cuando Mediaset anunció la incorporación de Madrueño a Supervivientes, relevando así a Lara Álvarez en el rol de conductora del programa desde los Cayos Cochinos.

Su debut oficial, eso sí, tuvo lugar en marzo de 2023.

Laura Madrueño, durante una gala de 'Supervivientes: All Stars'. Mediaset España

A lo largo de estos años, Laura Madrueño ha conducido tres ediciones regulares de Supervivientes, así como dos entregas de Supervivientes: All Stars.

La madrileña dice adiós al reality show de Telecinco tres años después. Presumiblemente, seguirá ligada a Mediaset España para próximos proyectos.

De hecho, Madrueño se encuentra en Maldivas grabando una expedición que se verá en la nueva temporada de Universo Calleja junto a Montoya y Lorena Castell.

Quién es María Lamela

María Lamela, en una fotografía compartida en su perfil de Instagram.

Periodista y presentadora, María Lamela es graduada en Comunicación Audiovisual en A Coruña y tiene un máster en reporterismo televisivo por la Universidad Rey Juan Carlos.

Con formación también en Arte Dramático, su trayectoria profesional la ha llevado a trabajar tanto para cadenas autonómicas como TVG y Telemadrid como en la televisión nacional, donde ha participado en formatos de actualidad de Telecinco, Cuatro, TVE.

En los últimos ocho años, ha estado vinculada a La Sexta, donde además de labores de reportera y de investigación ha sido copresentadora de las ediciones de verano del programa Más vale tarde desde 2022.

Cuenta con experiencia en formatos de telerrealidad como presentadora en 2024 del reality show Salvaxe en TVG, donde hasta ahora ha conducido Hora Galega los fines de semana.

Además, en 2024 ha ampliado su perfil como comunicadora con la publicación de Microdramas. Peripecias arriesgadas de las reporteras más kamikazes de la TV, escrito junto a Marina Valdés, donde ambas recogen vivencias y anécdotas de su labor periodística en primera línea.