Juanra Bonet, sobre su infancia: "He sido un cobarde siempre. Era basura. Los niños se me acercaban y se reían de mí"

Juanra Bonet es uno de los presentadores y actores más reconocidos de la televisión española por su carisma y sentido del humor. Alcanzó la popularidad como reportero de Caiga quien caiga, programa que marcó el inicio de su trayectoria en lo audiovisual.

Tras cerca de una década vinculado a Atresmedia, donde se consolidó como uno de los comunicadores más identificables de la cadena, a comienzos de este año dio un giro profesional al fichar por Telecinco.

De este modo, Bonet ha regresado a Mediaset para ponerse al frente de la nueva etapa de Allá tú. No es la primera vez que trabaja en el grupo, ya que entre 2005 y 2008 presentó la segunda etapa de Caiga quien caiga y entre 2012 y 2013 estuvo al frente de Lo sabe, no lo sabe en Cuatro.

Juanra Bonet en Boom

Uno de los grandes hitos de su carrera llegó con Boom, concurso que presentó durante ocho años y en el que se entregó el mayor bote de la historia de la televisión española.

El equipo de Los Lobos logró un bote de 4.130.000 euros tras responder correctamente a la pregunta sobre el golfo de Botnia, cantidad que se sumó a los 2.559.700 euros acumulados previamente, alcanzando un total de 6.689.700 euros.

Fue precisamente en Boom donde Juanra Bonet sorprendió al revelar una anécdota personal de su infancia. El presentador recordó lo mal que lo pasaba en el colegio durante los recreos cuando se organizaban partidos de fútbol: "Me elegían el último, lógicamente, y me ponían detrás del portero".

Según relató, su papel en el campo era prácticamente simbólico: "Os lo prometo, dentro de la portería me ponían como si fuese un tercer palo". Una situación que, lejos de mejorar, le generaba aún más inseguridad. "No servía de nada, porque yo me apartaba", añadió.

Bonet explicó que cuando intentaba jugar fuera de la portería, las burlas continuaban. "Cuando intentaba jugar como jugador, se me acercaba uno y se reían de mí", reconoció.

Tal y como detalló, cada vez que un rival se aproximaba con el balón, su reacción era siempre la misma: se detenía y se tapaba la cara con las manos.

Juanra Bonet en 'Boom' Atresmedia

El presentador cerró su relato con una dura autocrítica sobre aquella etapa de su vida: "Era basura. Yo he sido un cobarde siempre".