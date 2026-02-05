José Pablo López defiende a Sarah Santaolalla y critica las "graves afirmaciones" del Consejo de Informativos sobre los programas de Cintora y Ruiz

José Pablo López y Sarah Santaolalla, en un fotomontaje de BLUPER. EFE y RTVE

José Pablo López, presidente de RTVE, ha comparecido este jueves, 5 de febrero, en la Comisión Mixta de control parlamentario de la Corporación RTVE y sus sociedades.

El directivo ha sido abordado sobre asuntos de plena actualidad, como las investigaciones realizadas por el Consejo de Informativos sobre la pluralidad en Mañaneros 360 y Malas Lenguas, así como los ataques a Sarah Santaolalla, colaboradora habitual de ambos formatos.

Tras señalar que estos comentarios hacia Santaolalla son "repetidos", "misóginos" y "machistas", Lidia Guinart, diputada socialista, ha preguntado por su opinión a López, que ha condenado con firmeza las "amenazas".

"Mis primeras palabras de apoyo quiero que sean a ella y de condena firme a una campaña de acoso que ha traspasado todos los límites exigibles dentro de la democracia", ha expuesto José Pablo.

El presidente de la Corporación sostiene que "los ataques tanto a RTVE como a sus colaboradores no son casuales". "Que RTVE tenga una posición muy fuerte dentro del panorama audiovisual y tenga una agenda propia se convierte en una especie de profesión de riesgo".

Javier Ruiz en 'Mañaneros 360' y Jesús Cintora en 'Malas lenguas'. RTVE

Por otro lado, Vox ha preguntado por los informes del Consejo de Informativos acerca de los programas de Javier Ruiz y Jesús Cintora. El órgano de RTVE afirmaba que los dos espacios de actualidad "adolecen de sesgo tanto en sus opiniones como en la forma de exponerlas".

Mostrando su "respeto por la institución" del CdI, José Pablo López ha denunciado que estos informes contienen "afirmaciones de gravedad" y que "es necesario un plus de responsabilidad" a la hora de realizarlos, "un método".

"Los que ocupamos puestos de responsabilidad respetamos al Consejo de Informativos y no queremos eliminarlo, actuamos con coherencia para defender al Consejo", ha reiterado.

López ha explicado que el Consejo "ha analizado 13 programas sobre un total de 400, es decir, un 3%", considerando erróneo que de ese porcentaje "haya extraído generalizaciones".

"Lo más grave es la imputación que realiza la Corporación cuando dice que es impropio que RTVE sirva de altavoz a mensajes de odio", ha destacado el presidente del ente público.

José Pablo López: "La mala praxis que se detecta en el informe compromete la credibilidad del Consejo de Informativos"

José Pablo ha defendido "el trabajo de los profesionales" que hacen posible Mañaneros 360 y Malas Lenguas, producidos por empresas externas como son La Cometa TV y La Osa Producciones Audiovisuales, respectivamente.

Esos trabajadores, según López, "tienen una labor coordinada con los responsables de RTVE".

José Pablo asegura que "el problema no es señalar errores o malas praxis, eso es legítimo, el problema es el salto injustificado de hechos concretos a una imputación global".

"La mala praxis que se detecta en el informe compromete la credibilidad del Consejo de Informativos. En materia de pluralismo, de los nueve colaboradores cinco jamás han aparecido en estos programas", ha apostillado el directivo.