Elsa Pataky, 49 años, sobre la longevidad: "Como mujer, mantener la musculatura es fundamental"

Elsa Pataky se ha consolidado como un verdadero icono de estilo, elegancia y vida saludable. La actriz es admirada tanto por su presencia en medios como por su compromiso con el bienestar físico y mental.

Su carrera comenzó como azafata en el programa de actuaciones El semáforo, pero pronto dio el salto a la fama con su papel en Al salir de clase. Más tarde, se consolidó en Hollywood gracias a la exitosa saga Fast & Furious, convirtiéndose en una de las españolas más reconocidas internacionalmente.

En una entrevista concedida a Women’s Health, la actriz ha desvelado cuál es su rutina para mantenerse en forma y ha dejado claro que el deporte ha sido una constante en su vida desde muy joven. "Hago mucho deporte, entreno continuamente casi todos los días, como mínimo tres".

Elsa Pataky muestra su amor por el deporte. GTRES

Según relató, su amor por el deporte comenzó a los 18 años, influida por su entorno más cercano. "Siempre he hecho mucho deporte. Hacía pesas porque la gente que me rodeaba —mis amigos, mi primer novio— se dedicaban a ello y les gustaba mucho".

De hecho, aseguró que una de las cosas que la unió a Chris fue precisamente esa pasión compartida: "A los dos nos gustaba mucho entrenar".

La actriz reivindicó además la importancia del músculo, especialmente en las mujeres: "Como mujer, y a medida que envejeces, mantener la musculatura es fundamental".

Un mensaje que quiso reforzar rompiendo mitos: "Tenemos miedo a entrenar fuerza porque creemos que nos va a poner muy musculosas, pero el músculo es el nuevo antiedad".

Además, reconoce que siempre le han atraído los cuerpos atléticos y fuertes: "A mí siempre me ha gustado mucho el cuerpo 'fit', musculoso. De joven me obsesioné con las atletas olímpicas, me encantaban esos brazos, esos abdominales y esas piernas fuertes. Era una meta personal, aunque en su momento se considerara poco femenino".

En cuanto a su rutina actual, ha confesado que durante años practicó yoga, aunque ahora se ha decantado por disciplinas más enfocadas al fortalecimiento muscular. "Ahora hago pilates, sobre todo pilates reformer con máquinas, que es mucho más completo, y muchas pesas".

Cuando la celebritie no está en casa, ya que viaja mucho, tampoco renuncia a su entrenamiento: "Siempre llevo gomas en la maleta. Son buenísimas y es un movimiento muy constante. Ocupan muy poco espacio. Las uso en la terraza o donde me pille".

Por último, también habló sobre la suplementación, insistiendo en que debe ser algo personalizado. "Es muy importante hacerse analíticas y saber qué necesita tu cuerpo", afirmó.

Aunque prioriza una alimentación sana, reconoce que ha incorporado algunos suplementos: "Valoro mucho el Omega 3, la vitamina C, la vitamina D, el magnesio o el colágeno, pero lo más importante es saber qué es lo que cada una necesita".