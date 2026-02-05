David Uclés (36), sobre sus ingresos: "Tengo 100.000 euros en el banco y en febrero me ingresarán 275.000 más"

En las últimas semanas, el escritor David Uclés ha acaparado el foco, no solo por ser autor de la novela más vendida de 2025, sino por su comentada decisión con unas jornadas sobre la Guerra Civil organizadas por Arturo-Pérez Reverte.

El ubetense optó por no acudir al evento , cuyo lema era "la guerra que perdimos todos", por estar invitados José María Aznar e Iván Espinosa de los Monteros. "Son personas que han hecho mal a la sociedad española", llegó a decir.

Este miércoles, Uclés fue uno de los invitados de La Revuelta y, más allá de la polémica con Pérez-Reverte, a la que por supuesto hubo alusiones, entró al juego con David Broncano.

Así, el andaluz respondió sin tapujos a las preguntas clásicas de Broncano sobre su dinero en la cuenta bancaria y las relaciones mantenidas el último mes.

David no puede quejarse de su situación económica. Tras decir que el Premio Nadal 2026 que ganó recientemente está dotado con 30.000 euros, el también músico hizo cuentas y llegó a la conclusión de que en breve tendría en su haber unos 300.000 euros.

"La gente cree que si vendes 300.000 ejemplares y te llevas 2 euros por libro, tienes 600.000 euros. A eso quítale el 48% que se lleva Hacienda por haber ganado mucho y el 15% que se lleva mi agente. Yo me llevo un 35%, que son unos 275.000 euros".

Uclés desveló que recibe esa cantidad de una vez. Concretamente, este mes de febrero. "Entonces, ahora no tengo ese dinero. Tengo lo que tenía el año pasado, que son como unos 100.000 euros y dentro de poco casi 300.000 euros más".

"El médico me prescribió foll..."

En cuanto a su vida íntima, David Uclés reveló que, por "el estrés de la gira" de presentación de su último libro, La ciudad de las luces muertas, toma "un antidepresivo". "Se me ha ido la líbido. No existe. Existe si me la provocan. Si tengo una cita con alguien y me pongo en la labor, hay líbido, pero no me surge".

"Hombre, tampoco te vas a poner 'palote' aquí en medio", bromeó Ricardo Castella, y Grison añadía: "Estoy viendo Las mañanas de La 1 y se me pone...".

De esta manera, Uclés señaló que en los últimos 30 días había tenido pocos encuentros: "Ha habido algo con mucho esfuerzo". Además, aprovechó para contar que un cardiólogo le prescribió "foll...".

"Me hicieron una ablación por una arritmia y la arritmia solo me daba en una postura concreta", aseguró David. Y, aunque no quiso mojarse sobre cuál, aclaró que era "una muy básica".